Зеленський заявив, що Росія планує зірвати саміт миру у Швейцарії

Президент Володимир Зеленський заявив, що в України є дані розвідки про те, що Росія планує зірвати Глобальний саміт миру, який має відбутись у червні цього року у Швейцарії. За його словами, у РФ є "конкретний план", як це зробити.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з представниками країн-партнерів і міжнародних організацій з українськими дипломатами у Києві, 24 квітня.

"Росія не просто хоче зірвати саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. І ми разом повинні цьому протидіяти", – сказав президент.

Він зазначив, що Україна надасть цю інформацію спецслужбам країн, які планують взяти участь у саміті.

Під час свого виступу Зеленський також підкреслив, що саміт у Швейцарії є важливим, оскільки на заході буде представлено світове бачення, як має виглядати мир в Україні.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: