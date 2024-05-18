В України є лише близько 25% зброї для захисту повітряного простору — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має лише близько 25% озброєнь, які потрібні для захисту власного повітряного простору.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю французькому інформагентству AFP.

"Україна має лише близько 25% того, що нам потрібно для захисту країни з погляду протиповітряної оборони", — сказав він.

Він додав, що Україні потрібні 120-130 винищувачів F-16 або інших "передових літаків для того, щоб мати паритет" з Росією.

Президент України також Зеленський розкритикував обмеження на завдання ударів західною зброєю по території Росії.

"Вони (росіяни — ред.) можуть вести вогонь зі своєї території по нашій будь-якою зброєю. Це найбільша перевага, яку має Росія. Ми нічого не можемо зробити з їхніми системами, які знаходяться на їх території", — сказав він.

1 травня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що західні партнери вже передали Україні озброєння, яке не має обмежень щодо ударів по російській території.

Уряд Великої Британії вже скасував подібне обмеження. Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон 2 травня відвідав Київ і пообіцяв Україні три млрд фунтів (3.74 млрд доларів) щорічно, а також заявив, що Україна має право бити одержаною від Британії зброєю по території РФ.

Ще у лютому 2024 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Україна має право завдавати ударів по "російських військових цілях за межами України" відповідно до міжнародного права.