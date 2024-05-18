Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В України є лише близько 25% зброї для захисту повітряного простору — Зеленський
ЗброяЗеленськийУКРАЇНАРОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуПолітикаЗброя і технологіїСвіт

В України є лише близько 25% зброї для захисту повітряного простору — Зеленський

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту Тримор'я у Вільнюсі, Литва, 11 квітня 2024 року. AP

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має лише близько 25% озброєнь, які потрібні для захисту власного повітряного простору.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю французькому інформагентству AFP.

"Україна має лише близько 25% того, що нам потрібно для захисту країни з погляду протиповітряної оборони", — сказав він.

Він додав, що Україні потрібні 120-130 винищувачів F-16 або інших "передових літаків для того, щоб мати паритет" з Росією.

Президент України також Зеленський розкритикував обмеження на завдання ударів західною зброєю по території Росії.

"Вони (росіяни — ред.) можуть вести вогонь зі своєї території по нашій будь-якою зброєю. Це найбільша перевага, яку має Росія. Ми нічого не можемо зробити з їхніми системами, які знаходяться на їх території", — сказав він.

1 травня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що західні партнери вже передали Україні озброєння, яке не має обмежень щодо ударів по російській території.

Уряд Великої Британії вже скасував подібне обмеження. Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон 2 травня відвідав Київ і пообіцяв Україні три млрд фунтів (3.74 млрд доларів) щорічно, а також заявив, що Україна має право бити одержаною від Британії зброєю по території РФ.

Ще у лютому 2024 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Україна має право завдавати ударів по "російських військових цілях за межами України" відповідно до міжнародного права.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Генштаб ЗСУ втрати ворога
На війні в Україні Росія втратила 1400 військових за добу — Генштаб
Повітряні Сили: вночі знищили всі 29 "шахедів"
Повітряні Сили: вночі знищили всі 29 "шахедів"
Президент Ірану Раїсі загинув після катастрофи вертольота, повідомляють державні агентства
В Ірані офіційно повідомили про загибель президента Раїсі після катастрофи вертольота Оновлюється
Блекаут 2024 року
Удар по Харкову, в усіх регіонах діятимуть відключення світла. 817 день війни. Онлайн

Вибір редакції
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Amnesty International Вероніка Вельч
Нова голова українського Amnesty International — про повернення організації, ветеранів в команді й права під час війни
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
Дізнайтесь більше
Прапор Франції
У Франції закликають дозволити Україні бити по території РФ
Повітряні Сили: вночі ППО знищила всі 37 "шахедів"
Повітряні Сили: вночі ППО знищила всі 37 "шахедів"
Польща хоче отримати кредит на будівництво "залізного купола" — Туск
Польща хоче отримати кредит на будівництво "залізного купола" — Туск
Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, армія РФ
За добу російське військо на війні в Україні втратило 1210 військових — Генштаб
На початок