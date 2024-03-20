Україна має "обережну надію", що Китай візьме участь у саміті миру — Єрмак

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна має "обережну надію" на участь Китаю у Глобальному саміті миру.

Про це посадовець повідомив на пресконференції з радником президента США із нацбезпеки Джейком Салліваном, передає кореспондент Суспільного.

Єрмак зазначив, що остання зустріч стосовно Формули миру, яка пройшла у Давосі, зібрала 84 держави. За словами керівника ОП, кількість учасників продовжує зростати, у зв'язку з чим "важливо не дати Росії можливості роз'єднати світ".

"І дуже важливо не втрачати час, бо для нас час — це людське життя і руйнування нашої держави. Саме тому ми наполегливо працюємо. Це така дійсно ювелірна робота з кожною державою", — підкреслив посадовець.

Єрмак наголосив, що візит китайського спецпредставника Лі Хуея в Україну дає "обережну надію" на те, що КНР також долучиться до саміту.

"Ми на постійному контакті з державами Глобального Півдня. Наші успіхи на фронті та успіхи на дипломатичному фронті разом мають дати той результат, який так потрібен Україні", — додав керівник ОП.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: