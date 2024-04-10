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Швейцарія до 2036 року надасть Україні понад $5,5 млрд на відновлення
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Швейцарія до 2036 року надасть Україні понад $5,5 млрд на відновлення

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Швейцарія
Прапор Швейцарії. Getty Images

Швейцарія до 2036 року планує виділити 5 мільярдів швейцарських франків (понад 5,5 млрд доларів США) на відновлення і підтримку України.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Федеральної ради Швейцарії.

"Швейцарія надає гуманітарну допомогу та підтримує економічний розвиток та тривале відновлення України з початку війни у ​​лютому 2022 року. Однак до рішення Федеральної ради, прийнятого на засіданні 10 квітня, ця підтримка буде посилена протягом наступних 12 років. До 2036 року на ці цілі планується виділити 5 мільярдів швейцарських франків", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у якості "першого кроку", до 2028 року буде виділено близько 1,5 мільярда швейцарських франків.

"Кошти, необхідні для реконструкції в Україні, оцінюються в 486 мільярдів доларів (близько 440 мільярдів швейцарських франків). Ця оцінка Світового банку базується на аналізі збитків і потреб, який співфінансувала Швейцарія. Держава вже підтримує проєкти в Україні, спрямовані на відновлення зруйнованої цивільної інфраструктури в енергетиці, дорогах та охороні здоров’я", — поінформували у швейцарській Федеральній раді.

Там додали, що станом на сьогодні, країна витратила близько 3 млрд швейцарських франків на ці та інші заходи для підтримки людей, які постраждали від війни в Україні.

"Приблизно 425 мільйонів швейцарських франків з них було взято з бюджету міжнародного співробітництва, а решта (приблизно 2,5 мільярда швейцарських франків) витратив Державний секретаріат з питань міграції на прийом і підтримку людей зі статусом захисту S у Швейцарії", — йдеться у повідомленні.

На своєму сьогоднішньому засіданні Федеральна рада також доручила МЗС та Міністерству економіки розробити спільну програму для України, яка включає відповідні механізми нагляду.

"Ця програма має забезпечити цільову та ефективну підтримку й обґрунтованість на принципах Лугано: партнерство, фокуси на правах, прозорість, підзвітність та верховенство права, демократична участь, залучення багатьох сторін, гендерна рівність та інклюзивність, а також стійкість", — йдеться у повідомленні.

Швейцарія та Україна спільно розпочали масштабний процес політичного відновлення на Конференції з питань відновлення України в Лугано в липні 2022 року. Тоді присутні 59 делегацій державних та міжнародних організацій погодили принципи, які заклали наріжні камені процесу відновлення.

Глобальний саміт миру у Швейцарії

15 січня 2023 року під час візиту до Швейцарії Володимир Зеленський заявив, що Україна та Швейцарія розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

7 лютого Швейцарія звернулася до Китаю з проханням взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів.

8 квітня Bloomberg, посилаючись на посадовців, які обізнані у цьому питанні, повідомляло, що Швейцарія має наміри прийняти Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна, у середині червня цього року. На цю конференцію планується запросити до 100 держав світу.

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