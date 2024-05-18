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Сі запевняв, що Китай підтримує територіальну цілісність України — Зеленський
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Сі запевняв, що Китай підтримує територіальну цілісність України — Зеленський

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Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю французькому інформагентству AFP. Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпінь запевняв його, що Китай підтримує територіальну цілісність і визнає суверенітет України.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю французькому інформагентству AFP.

"Ми розмовляли телефоном з китайським лідером і обговорювали це питання, і він мене запевняв, що це не обговорюється і безумовно, Китай підтримує нашу територіальну цілісність", — сказав Зеленський.

Водночас президент зазначив, що попри запевнення Сі Цзіньпіня, "невідомо як вони будуть діяти".

"Я хотів би це побачити. Тому я хотів би, щоб Китай долучився до саміту миру. Тому що такі глобальні світові гравці — вони мають вплив на Росію, зокрема, економічний. І чим більше таких держав буде на боці закінчення війни, тим більше Росії доведеться рухатись (у цьому напрямку — ред.) ", — сказав він.

16 травня під час спільної пресконференції з очільником Кремля Володимиром Путіним, глава КНР Сі Цзіньпін заявив що Китай і Росія наполягають на "політичному вирішенні" війни в Україні.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.

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