Швейцарія прийме Глобальний саміт миру влітку: відомі дата й місце

Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна, 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Про це повідомило агентство Swissinfo з посиланням на уряд держави.

Очікується, що зустріч має стати платформою для діалогу на високому рівні стосовно шляхів досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні на основі міжнародного права і Статуту ООН.

Мирний саміт повинен створити спільне розуміння рамок, які сприятимуть досягненню цієї мети. Запрошення надішлють 80-100 державам.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: