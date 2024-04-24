Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 24 квітня подякував президенту США Джо Байдену за підписання законопроєкту щодо допомоги Україні.

"Хтоб що не казав, але ми здобуваємо підтримку, якої потребуємо – потребуємо, щоб надалі захищати життя від російських ударів. Цими днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями – на всіх рівнях, – щоб оперативно наповнити цей пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам", — сказав Зеленський.

Окрім Байдена, він подякував Конгресу та усім американцям, "які відчувають, що потрібно вибивати землю з-під ніг у Путіна, не підкорятися йому".

"Разом ми можемо це забезпечити. Дякую всім американцям на оборонних підприємствах, кожному штату, який виробляє зброю, яка зараз реально захищає демократію та наш спосіб життя. Зараз будемо робити все, щоб компенсувати пів року, які пройшли у дебатах, у сумнівах", — додав він.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден сьогодні, 24 квітня, підписав законопроєкт про виділення Україні допомоги у майже 61 мільярд доларів.

Напередодні Сенат США ухвалив відповідний документ. "За" проголосували 79 конгресменів (за необхідних 51), "проти" — 18. Законопроєкт також містить допомогу Ізраїлю і Тайваню.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.