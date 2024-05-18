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Зеленський відповів на питання щодо можливого контрнаступу у 2025 році
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Зеленський відповів на питання щодо можливого контрнаступу у 2025 році

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. ОПУ

Україна має перспективи для нового контрнаступу, однак для його здійснення є умова.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю AFP.

"Є перспективи. Для цього передусім потрібно стабілізувати ситуацію на фронті. Вона нестабільна. Зараз їх черга. Їх треба зупинити, і ми зупинимо, і потім треба мати відповідну укомплектованість бригад, щоб розраховувати на наступні кроки, контрнаступальні тощо", — сказав Зеленський.

Водночас він заявив, що "знає, але не може сказати", чи можливі контрнаступальні дії української армії у 2025 році.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16 травня, Сили оборони зірвали плани російських військ зайти вглиб Вовчанська та закріпитися, їхня активність на Харківському напрямку значно знизилась.

17 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що армія РФ розширила зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, намагаючись примусити Україну залучити додаткову кількість бригад зі складу резерву.

Раніше Зеленський зазначав, що Україна стоїть перед "новим етапом" у війні з Росією.

У лютому Володимир Зеленський заявляв, що Україна в березні-квітні проходитиме період політичних і фінансових хвиль. Разом з тим пролунала заява, що Росія готує контрнаступ на кінець травня — початок літа 2024 року. Ще тоді президент казав, що українські військові також готуються до бою. Згодом цю інформацію він повторив в інтервʼю CBS News.

За словами Зеленського, третій рік повномасштабного вторгнення стане "переломним", а від 2024 року може залежати формат закінчення бойових дій.

Раніше командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк заявляв, що Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч військових. За його словами існує імовірність, що влітку росіяни спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків.

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