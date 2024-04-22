Ізраїльські військові атакували місто Рафах на півдні Сектора Гази, де загинули 22 людини, Німеччина схвалила експорт зброї для України та опозиціонери у Молдові створюють антиєвропейський блок — Суспільне зібрало головні новини станом на ранок 22 квітня.

Атака Ізраїлю на Рафах

У неділю, 21 квітня, через ізраїльські атаки на місто Рафах, що на півдні Сектора Гази, загинули 22 людини, зокрема 18 дітей, повідомив телеканал Al Jazeera з посиланням на представників охорони здоров'я в Газі.

Як пише видання, ударів було декілька. Під час першої атаки загинув чоловік з дружиною та їх трирічна дитина. Жінка була вагітна, лікарі врятували дитину, повідомили в лікарні. Під час другого удару загинули 17 дітей і дві жінки. Наймолодшому загиблому 18 місяців, найстаршій жінці — 80 років. Під завалами все ще перебувають жінка та троє дітей.

Контекст: Ізраїль майже щодня здійснює повітряні атаки на південне місто Рафах з населенням у понад 2 мільйони людей. Під час початку військової операції ізраїльскої армії у Секторі Гази до Рафаха прибули сотні тисячі людей для евакуації через контрольно-пропускний пункт на кордоні з Єгиптом "Рафах". Через нього також переправляють вантажівки з гуманітарною допомогою.

Німеччина схвалила експорт зброї у першому кварталі року: що для України

У першому кварталі 2024 року уряд Німеччини видав дозволи на експорт озброєнь на суму 5,2 мільярда євро. Україна отримає з цього — 74%, йдеться на сайті Міністерства фінансів ФРН.

Згідно з наведеними даними, експорт озброєння з Німеччини збільшився більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом у 2023 році (2,4 мільярди євро). Допомога Україні за звітний період зросла до 3,8 мільярди євро проти 497 мільйонів євро у першому кварталі 2023 року.

Контекст: Німеччина є другим за обсягом постачальником озброєння в Україну після США. Загалом Берлін виділив кошти на військову підтримку Києва або надала зобов'язання щодо майбутніх витрат у розмірі приблизно 28 мільярдів євро.

Опозиційні партії Молдови створюють антиєвропейський блок

Члени проросійських опозиційних партій Молдови зустрілися в Москві 21 квітня, щоб створити новий антиєвропейський політичний блок, спрямований на зрив запланованого вступу Молдови до ЄС, пише Bloomberg.

Члени цього новоствореного блоку "Перемога" зустрілися з молдовським політиком і олігархом Іланом Шором, щоб розробити стратегію боротьби з президент Майєю Санду та її проєвропейським урядом на майбутніх президентських і парламентських виборах.

Наразі Шор уникає арешту в Москві за звинуваченнями у відмиванні грошей і розтраті у зв’язку з ймовірною крадіжкою 1 мільярда доларів із молдавських банків у 2014 році, під час якої він нібито організував аферу, яка вплинула на банківську систему країни. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Контекст: напруженість між Москвою та Кишиневом зростає з лютого 2022 року на тлі побоювань, що війна може перекинутися в Молдову через Придністров’я, територію Молдови, окуповану російськими військами з початку 1990-х років. Для підбурювання ситуації Росія використовує війну проти України.

Трамп витратив у березні майже $5 млн на судові витрати

Дональд Трамп, який знову балотується в президенти, у березні 2024 року витратив 4,9 мільйонів доларів на судові витрати, і тепер йому може не вистачати грошей на оплату послуг адвокатів, пише Bloomberg.

На рахунках, які колишній американський лідер використовує для оплати послуг адвокатів, залишається 6,8 мільйонів доларів. Це може змусити Трампа шукати нові джерела фінансування. Наразі він оплачує юридичні послуги завдяки комітету політичних дій Save America, який може приймати пожертвування від донорів. Від січня 2023 року Save America витратив понад 62 мільйона доларів на судові витрати.

Судові справи Трампа: Дональд Трамп є фігурантом відразу у кількох кримінальних справ: причетність до штурму Капітолію 6 січня 2021 року, зберігання секретних документів та фальсифікацію фінансових документів.