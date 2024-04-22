У першому кварталі 2024 року уряд Німеччини видав дозволи на експорт озброєнь на суму 5,2 мільярда євро. Україна отримає з цього — 74%.

Такі дані опублікували на сайті Міністерства фінансів ФРН.

Згідно з наведеними даними, експорт озброєння з Німеччини збільшився більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом у 2023 році (2,4 мільярди євро). Допомога Україні за звітний період зросла до 3,8 мільярди євро проти 497 мільйонів євро у першому кварталі 2023 року.

Також серед лідерів військової допомоги від Берліна є: Сінгапур (€584 млн), Індія (€143 млн), Саудівська Аравія (€126 млн) та Катар (€97 млн). Дозволи на €3,9 млрд видали на експорт власного озброєння, зокрема: танків, бронемашин, військових літаків, кораблів, артилерійських гармат, автоматів, боєприпасів та інше.

"Україна, яка становить 74% від загального схвалення в першому кварталі 2024 року, продовжує залишатися основною країною-одержувачем німецького експорту озброєнь", — сказав державний секретар Міністерства економіки та захисту клімату країни Свен Гігольд.

За весь 2023 рік Німеччина видала дозволи на експорт озброєння на загальну суму 12,2 мільярдів євро.

Військова допомога Україні від Німеччини

Німеччина є другим за обсягом постачальником озброєння в Україну після США. Загалом Берлін виділив кошти на військову підтримку Києва або надала зобов'язання щодо майбутніх витрат у розмірі приблизно 28 мільярдів євро.

У квітня 2024 року Німеччина оголосила, що надасть Україні третю систему Patriot на додаток до двох, які вона вже поставила. Вона також передала інше обладнання, таке як зенітні танки Gepard і чотири системи протиповітряної оборони Iris-T. Чиновники сказали, що Берлін надішле більше Iris-T пізніше 2024 року.