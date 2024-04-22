Допомога Україні, за яку проголосував Конгрес 20 квітня, надасть українським військовим перепочинок, але її недостатньо для наступу.

Про це пише Bloomberg.

Видання наводить слова наукового співробітника київського Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бєлєскова, що допомога дасть перепочинок українській армії, можливість уповільнити просування РФ, провести "ефективну оборону" та мінімізувати втрати. Проте для власного просування Україні потрібна додаткова допомога.

Також важливо, наскільки швидко допомога США потрапить на лінію фронту. За шість місяців затримки, українська армія зіткнулася з гострою нестачею боєприпасів і живої сили, чим скористувалася Росія.

"Питання в тому, чи буде допомога і в якому обсязі в 2025 році і далі, адже стратегія Путіна полягає у вичікуванні", — каже Бєлєсков.

Невідомо, скільки часу потрібно для того, аби фінальний документ потрапив на стіл американському президенту на стіл для підписання. Джо Байден заявив, що підпише його відразу та закликав Сенат швидко проголосувати за допомогу Києву.

За словами джерел видання, Німеччина продовжуватиме тиснути на європейських союзників, включаючи Францію та Італію, щодо поставок систем протиповітряної оборони та її компонентів для України.

За оцінками експертів, після остаточного ухвалення та підписання допомоги як закону, її можна буде побачити в Україні не пізніше ніж за два тижні.