Американський ветеран, який воює в Україні, розповів, що солдати його підрозділу краще використовуватимуть гвинтівки радянських часів, а не сучасні, оскільки до них легше знайти патрони.

Про це він розповів американському виданню Business Insider.

Джонатан Покетт зараз служить снайпером в Україні і каже, що в його підрозділі віддають перевагу автоматам АК-74, які мають патрон калібром 5,45×39 мм.

"Причина, чому наша частина особливо віддала перевагу платформам АК-74, полягає в тому, що ця система зброї є доступною для українців і росіян", — сказав Покетт.

Він розповідає, що більшість українців використовують гвинтівки радянських часів через великою кількістю зброї, яка залишилася після розпаду СРСР. До них легше знайти патрони. Набої можна віднайти навіть на російських покинутих позиціях.

Покетт є членом роти підрозділу бійців 59-ї моторизованої бригади української армії. Сили технічно є розвідувальним підрозділом, але вони виконують як передові, так і оборонні дії. Він був поранений у січні та після інциденту перебував на реабілітації та тренуваннях у Києві.

Він сказав, що велика кількість старих гвинтівок серед українських солдат також є частковою проблемою планування України. За його словами, Захід пожертвував багато новітніх гвинтівок, які містять натівський калібр 5,56, але є проблема з постачанням набоїв та інтеграції цієї зброї в українську армію.

Видання пише, що Україна потерпає від нестачі боєприпасів і озброєння, що мало серйозні наслідки для всієї лінії фронту. Нещодавно США передали в Україну тисячі одиниць стрілецької зброї та близько 500 000 патронів іранських боєприпасів, вилучених у контрабандистів, але це лише проміжний захід.

Дефіцит посилився через затримку подальшої допомоги США та ухваленні допомоги.

Солдати кажуть, що їм довелося нормувати свої боєприпаси, а в деяких випадках їм не було з чого стріляти протягом доби, через що вони не могли вразити російські цілі, яких вони могли б досягти. Покетт сказав, що його підрозділу доводиться вибирати над тим, у які російські цілі стріляти.

За його словами, українці вже не стріляють своїми ракетно-ракетними системами високої мобільності (HIMARS) американського виробництва, як раніше.

Покетт також сказав, що його підрозділу довелося відправляти піхоту для боротьби з невеликими групами російських солдатів, які наступають, а не використовувати вогонь з непрямого наведення, щоб вибити їх, піддаючи українських солдатів більшому ризику.