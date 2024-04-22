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Bloomberg: Трамп витратив у березні майже $5 млн на судові витрати
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Bloomberg: Трамп витратив у березні майже $5 млн на судові витрати

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Дональд Трамп
Дональд Трамп в перший день судового процесу в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року. AP/ANGELA WEISS

Колишній президент США Дональд Трамп, який знову претендує на найвищу державну посаду, у березні 2024 року витратив 4,9 мільйонів доларів на судові витрати, і тепер йому може не вистачати грошей на оплату послуг адвокатів.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на фінансову звітність передвиборчої кампанії Трампа.

На рахунках, які колишній американський лідер використовує для оплати послуг адвокатів, залишається 6,8 мільйонів доларів. Це може змусити Трампа шукати нові джерела фінансування. Наразі він оплачує юридичні послуги завдяки комітету політичних дій Save America, який може приймати пожертвування від донорів. Від січня 2023 року Save America витратив понад 62 мільйона доларів на судові витрати.

Національний комітет Республіканської партії вже відмовився сплачувати судові витрати Трампа, додає видання. Ексглава США може спробувати зібрати більше грошей зі своїх донорів або задіяти власні статки, додає Bloomberg.

Судові справи щодо Дональда Трампа

Трамп є фігурантом відразу у кількох кримінальних справ: причетність до штурму Капітолію 6 січня 2021 року, зберігання секретних документів та фальсифікацію фінансових документів.

У січні 2024 року суд присяжних у Нью-Йорку виніс вердикт, згідно з яким Трамп має виплатити 83,3 мільйона доларів письменниці Елізабет Джин Керролл, яка звинуватила колишнього американського лідера у домаганнях та наклепі. У лютому суд визнав Трампа винним у шахрайстві при оцінці активів компанії Trump Organization та зобов'язав виплатити близько 454 мільйони доларів з урахуванням відсотків.

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