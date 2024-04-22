Ізраїль атакував південь Сектора Гази: є загиблі

У неділю, 21 квітня, через ізраїльські атаки на місто Рафах, що на півдні Сектора Гази, загинули 22 людини, зокрема 18 дітей.

Про це повідомляє телеканал Al Jazeera з посиланням на представників охорони здоров'я в Газі.

Як пише видання, ударів було кілька. Під час першої атаки загинув чоловік з дружиною та їх трирічна дитина. Жінка була вагітна, лікарі врятували дитину, повідомили в лікарні. Під час другого удару загинули 17 дітей і дві жінки. Наймолодшому загиблому 18 місяців, найстаршій жінці — 80 років. Під завалами все ще перебувають жінка та троє дітей.

Ізраїль майже щодня здійснює повітряні нальоти на південне місто Рафах з населенням у понад 2 мільйони людей, пише Al Jazeera. Під час початку військової операції ізраїльскої армії у Секторі Гази до Рафаха прибули сотні тисячі людей для евакуації через контрольно-пропускний пункт на кордоні з Єгиптом "Рафах". Через нього також переправляють вантажівки з гуманітарною допомогою.

Ізраїль пообіцяв розширити свій наземний наступ проти бойовиків ХАМАС на місто на кордоні з Єгиптом, попри заклики до стриманості, зокрема з боку США.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль 7 жовтня 2023 року

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня 2023 року Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектора Гази. 1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони палестинського руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт "Рафах", що на кордоні з Єгиптом.

7 квітня 2024 року Армія оборони Ізраїлю оголосила про виведення своїх сухопутних підрозділів з півдня Сектору Гази, за винятком однієї бригади, оскільки Ізраїль і ХАМАС відправили делегації на переговори до Єгипту.

The Jerusalem Post писав, що ЦАХАЛ оголосив про завершення активної стадії війни, "залишаючи відкритою можливість майбутнього вторгнення в Рафах".