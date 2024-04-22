НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Ізраїль атакував південь Сектора Гази: є загиблі
ІЗРАЇЛЬСектор ГазиБЛИЗЬКИЙ СХІДПАЛЕСТИНАВІЙНАСвітПодії

Ізраїль атакував південь Сектора Гази: є загиблі

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Ізраїль атакував Рафах
Наслідки атаки військових Ізраїлю на місто Рафах, Сектор Гази, 21 квітня 2024 року. REUTERS/Mohammed Salem

У неділю, 21 квітня, через ізраїльські атаки на місто Рафах, що на півдні Сектора Гази, загинули 22 людини, зокрема 18 дітей.

Про це повідомляє телеканал Al Jazeera з посиланням на представників охорони здоров'я в Газі.

Як пише видання, ударів було кілька. Під час першої атаки загинув чоловік з дружиною та їх трирічна дитина. Жінка була вагітна, лікарі врятували дитину, повідомили в лікарні. Під час другого удару загинули 17 дітей і дві жінки. Наймолодшому загиблому 18 місяців, найстаршій жінці — 80 років. Під завалами все ще перебувають жінка та троє дітей.

Ізраїль майже щодня здійснює повітряні нальоти на південне місто Рафах з населенням у понад 2 мільйони людей, пише Al Jazeera. Під час початку військової операції ізраїльскої армії у Секторі Гази до Рафаха прибули сотні тисячі людей для евакуації через контрольно-пропускний пункт на кордоні з Єгиптом "Рафах". Через нього також переправляють вантажівки з гуманітарною допомогою.

Ізраїль пообіцяв розширити свій наземний наступ проти бойовиків ХАМАС на місто на кордоні з Єгиптом, попри заклики до стриманості, зокрема з боку США.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль 7 жовтня 2023 року

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня 2023 року Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектора Гази. 1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони палестинського руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт "Рафах", що на кордоні з Єгиптом.

7 квітня 2024 року Армія оборони Ізраїлю оголосила про виведення своїх сухопутних підрозділів з півдня Сектору Гази, за винятком однієї бригади, оскільки Ізраїль і ХАМАС відправили делегації на переговори до Єгипту.

The Jerusalem Post писав, що ЦАХАЛ оголосив про завершення активної стадії війни, "залишаючи відкритою можливість майбутнього вторгнення в Рафах".

Топ дня
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
Володимир Зеленський
Фронт, зброя, ППО: Зеленський зібрав Ставку
Буданов
Росія затримує обмін полоненими, щоб створити напругу в українському суспільстві — Буданов
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Польські перевізники завершили страйк на пункті пропуску &quot;Ягодин-Дорогуськ&quot;
Польські перевізники завершили страйк на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

Вибір редакції
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
Дізнайтесь більше
Ізраїль
Голова військової розвідки Ізраїлю Халіва подав у відставку
Держдеп США
США планують вперше запровадити санкції проти батальйону ЦАХАЛу — Axios
Біньямін Нетаньяху та Джо Байден
Bloomberg: Ізраїль попросив США виділити більше озброєння
У Росії впав бомбардувальник Ту
У Дніпрі горить 5-поверхівка, Ізраїль атакував Іран та падіння літака у Росії — головні новини ранку 19 квітня
На початок