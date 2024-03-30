Відтоді, як Україна стала повноправною учасницею європейської енергосистеми ENTSO-E, яка дозволяє імпортувати електрику обсягом до 1,7 ГВт, ще не було жодного випадку, щоб наша держава запросила такий обсяг для власних потреб.

Про у коментарі Суспільному розповіла заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

"Відколи в нас дозволений імпорт цього обсягу (електроенергії — ред.), ми ніколи її не вибирали. Навіть зараз, коли в нас були обстріли та значні пошкодження. Водночас ми працюємо постійно з нашими партнерами для того, щоб збільшувати можливості як імпорту, так і експорту. Для цього потрібна і наша технічна підготовка, і технічна спроможність наших країн-сусідів, з якими, в принципі, відбувається цей обмін електроенергією. Тому ми активно над цим працюємо, і це є, в принципі, частиною, продовження нашої повної інтеграції в європейську енергосистему", — сказала урядовиця.

За її словами, енергетичні системи європейськи держав наразі продовжують об'єднуватися.

"Збільшення цього, можливості імпорту та експорту електрики — це є однією з тих цих цілей, які країни, які об'єднуються, ставлять собі за мету", — сказала Гринчук.

На запитання, наскільки значним може бути збільшення кількості електроенергії, яку Україна зможе імпортувати, посадовиця відповіла, що наразі немає "конкретних цифр" із цього приводу, а переговори щодо цього тривають.

"Це все процес, але ці переговори ведуться і міністр енергетики Герман Галущенко особисто постійно зі своїми колегами міністрами із Єврокомісією обговорює ці питання тому, в принципі, партнери йдуть нам завжди на зустріч та за потреби завжди збільшують цю можливість. Йдеться не тільки про імпорт, а й можливість участі в інших європейських механізмах, для того щоби підтримати нашу енергетику як частину вже об'єднаної європейської енергосистеми", — пояснила Гринчук.

13 грудня 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що завдяки рішенню Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) Україна має можливість імпортувати до 1,7 ГВт електроенергії.

Наступного дня голова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що компанія стала повноправним членом Асоціації Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E. Таким чином Україна стала 40-м учасником "енергетичного Євросоюзу".

Масований обстріл України 29 березня

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Ввечері у Харківській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях ввечері застосували аварійні й погодинні відключення світла.

22 березня Росія також цілеспрямовано здійснила комбіновану масовану атаку по українській енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого пошкоджені десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі "Укренерго" та обленерго.

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