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Вимкнення опалення посприяє збалансуванню енергосистеми України — Шмигаль
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Вимкнення опалення посприяє збалансуванню енергосистеми України — Шмигаль

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Пресслужба уряду

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна зможе краще збалансувати енергетичну систему на тлі масованих російських обстрілів шляхом вимкнення опалення із закінченням сезону.

Про це посадовець повідомив під час засідання уряду.

Шмигаль зазначив, що це ті ресурси, які Україна зараз потребує, — вони будуть спрямовані на те, аби світло було в усіх громадян.

"Продовжуємо підготовку. Посилюємо стійкість нашої енергетики. Починаємо накопичувати ресурси для наступної зими", — підкреслив прем'єр.

Посадовець наголосив, що прийнятні погодні умови дозволили деяким громадам та містам завершити опалювальний сезон, та додав, що, "попри величезні виклики та загрози", Україна пройшла його успішно.

Водночас Шмигаль запевнив, що пункти незламності однаково продовжать працювати, та назвав їхню кількість — "понад 10 000".

Масований обстріл України 29 березня

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

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