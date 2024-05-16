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"Укренерго" опублікувало перелік офіційних джерел, де можна знайти інформацію про відключення світла
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"Укренерго" опублікувало перелік офіційних джерел, де можна знайти інформацію про відключення світла

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Компанія "Укренерго" оприлюднила офіційні сайти, де можна дізнатись графіки відключень електроенергії у кожному регіоні України.

Про це йдеться у повідомленні компанії у Telegram.

Там зазначили, що "Укренерго"лише визначає ліміти споживання електрики для кожного області, а графіки відключень розробляють та впроваджують безпосередньо обленерго.

"Графіки відключень світла у вашому регіоні можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", — йдеться у повідомленні.

Перелік офіційних сайтів обленерго:

  • Київ - https://www.dtek-kem.com.ua/ua
  • Київська область - https://www.dtek-krem.com.ua/ua
  • Харків - https://www.oblenergo.kharkov.ua/
  • Одеса - https://www.dtek-oem.com.ua/ua
  • Львів - https://loe.lviv.ua/
  • Херсон - https://ksoe.com.ua/
  • Вінниця - https://voe.com.ua/
  • Дніпро - https://www.dtek-dnem.com.ua/ua
  • Запоріжжя - https://www.zoe.com.ua/
  • Чернігів - https://chernihivoblenergo.com.ua/
  • Ужгород - https://zakarpat.energy/
  • Полтава - https://www.poe.pl.ua/
  • Хмельницький - https://hoe.com.ua/
  • Луцьк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0
  • Тернопіль - https://www.toe.com.ua/
  • Кропивницький - https://kiroe.com.ua/
  • Житомир - https://www.ztoe.com.ua/
  • Суми - https://www.soe.com.ua/
  • Черкаси - http://www.cherkasyoblenergo.com/
  • Миколаїв - https://www.energy.mk.ua/
  • Чернівці - http://oblenergo.cv.ua/
  • Рівне - https://www.roe.vsei.ua/
  • Івано-Франківськ - https://www.oe.if.ua/uk

Міністерство енергетики України:

  • https://mev.gov.ua/
  • https://t.me/energyofukraine
  • https://www.facebook.com/minenergoUkraine

"Укренерго":

  • https://t.me/Ukrenergo
  • https://www.facebook.com/npcukrenergo

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України із застосуванням ударних дронів типу "шахед" і ракет. Вибухи лунали у Харкові, на Полтавщині, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львівщині, Вінницькій та Київській області та столиці.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

У Повітряних силах вказали, що загалом противник застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник. У результаті бойової роботи Силами оборони було знищено 59 повітряних цілей, зокрема, 39 ракет різних типів та 20 БПЛА типу "Shahed-131/136".

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