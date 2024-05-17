Частина Севастополя залишилася без світла через падіння уламків БПЛА

На підстанцію "Севастополь" у тимчасово окупованому Криму упали уламки збитих безпілотників. Через це у місті сталося часткове відключення енергопостачання.

Про це повідомив у Telegram окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развозжаєв.

"Після відображення атаки фахівці розпочнуть відновлення енергопостачання", — написав Развожаєв.

Приблизних термінів відновлення подачі електрики він не навів.

Також окупаційний губернатор заявив, що у ніч на 17 травня над територією Севастополя була атака безпілотників, для збиття яких росіяни використовували стрілецьку зброю. Спочатку окупаційний губернатор заявляв, що шкоди громадянській інфраструктурі немає.

Станом на 3.14 Развозжаєв поінформував, що російські сили ППО та флот у різних районах Севастополя продовжують знищення безпілотних літальних апаратів, а також безекіпажних катерів в акваторії.

У ніч на 16 травня на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму здетонував головний склад ракетно-артилерійського озброєння, повідомив партизанський рух "АТЕШ".

Також ввечері 15 травня в окупованому Криму пролунали потужні вибухи, зокрема в Севастополі та Євпаторії, повідомили Суспільному місцеві. Перед цим окупаційна влада оголосила повітряну тривогу. Згодом у Севастополі спрацювала російська ППО та було знищено кілька повітряних цілей.