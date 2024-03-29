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У сімох областях України ввечері застосували аварійні та погодинні відключення світла — Міненерго
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У сімох областях України ввечері застосували аварійні та погодинні відключення світла — Міненерго

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Енергетика
Енергетика. Getty Images

У Харківській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях ввечері 29 березня застосували аварійні й погодинні відключення.

Про це повідомили в Telegram-каналі Міненерго.

Як зазначили у відомстві, причинами стали:

  • мережеві обмеження на магістральних лініях оператора системи передачі (неможливість передачі всього необхідного обсягу електроенергії споживачам енергодефіцитних регіонів з "профіцитних" областей);
  • недостатність локальної генерації через російські обстріли;
  • зростання споживання у вечірні пікові години.

Водночас в міністерстві нагадали, що планові відключення світла наразі діють на Харківщині та у Дніпропетровській області.

"Просимо українців поставитися з розумінням до тимчасових труднощів. Ворог чекає від нас паніки та хоче посіяти зневіру. Але ми впевнено пройшли зиму зі світлом і теплом. І так буде й надалі", — додали у Міненерго.

Масований обстріл України 29 березня

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

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