У Харківській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях ввечері 29 березня застосували аварійні й погодинні відключення.

Про це повідомили в Telegram-каналі Міненерго.

Як зазначили у відомстві, причинами стали:

мережеві обмеження на магістральних лініях оператора системи передачі (неможливість передачі всього необхідного обсягу електроенергії споживачам енергодефіцитних регіонів з "профіцитних" областей);

недостатність локальної генерації через російські обстріли;

зростання споживання у вечірні пікові години.

Водночас в міністерстві нагадали, що планові відключення світла наразі діють на Харківщині та у Дніпропетровській області.

"Просимо українців поставитися з розумінням до тимчасових труднощів. Ворог чекає від нас паніки та хоче посіяти зневіру. Але ми впевнено пройшли зиму зі світлом і теплом. І так буде й надалі", — додали у Міненерго.

Масований обстріл України 29 березня

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".