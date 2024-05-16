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В Укренерго прогнозують покращення ситуації в енергосистемі
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В Укренерго прогнозують покращення ситуації в енергосистемі

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Кудрицький
Гендиректор "Укренерго" Володимир Кудрицький під час пресконференції, 1 квітня 2024 року. REUTERS/Sergiy Voloshin

Ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже на наступному тижні, але повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Про це в етері телемарафону сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Однак, за його словами, повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, у період спеки та увімкнення кондиціонерів, ні восени, коли українці знову будуть вмикати обігрівачі.

"Поточні обмеження енергоспоживання запроваджуються для всіх споживачів і рівномірно розподіляються між усіма областями. А для відновлення та перебудови пошкодженої російськими обстрілами енергосистеми знадобиться тривалий час", — заявив Кудрицький.

Раніше 16 травня член наглядової ради НЕК "Укренерго", радник прем'єр-міністра Юрій Бойко заявив, що відключення електрики, що розпочалися із 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня.

Напередодні в "Укренерго" повідомили, що з 16 травня по всій Україні для побутових споживачів та промисловості будуть діяти планові обмеження — графіки погодинних відключень електроенергії. Ліміти кожному регіону вже передали.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України із застосуванням ударних дронів типу "шахед" і ракет. Вибухи лунали у Харкові, на Полтавщині, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львівщині, Вінницькій та Київській області та столиці.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

У Повітряних силах вказали, що загалом противник застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник. У результаті бойової роботи Силами оборони було знищено 59 повітряних цілей, зокрема, 39 ракет різних типів та 20 БПЛА типу "Shahed-131/136".

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