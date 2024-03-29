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Яка ситуація з електрикою після масованих російських обстрілів. СУСПІЛЬНЕ | ПОЯСНЮЄМО
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Яка ситуація з електрикою після масованих російських обстрілів. СУСПІЛЬНЕ | ПОЯСНЮЄМО

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Росія в ніч на 29 березня масовано обстріляла енергосистему України. У деяких областях діють аварійні відключення світла, відновити потужності важко через постійні нові атаки.

Водночас Україна досі долає наслідки попередніх руйнувань взимку, коли був блекаут та графіки відключення діяли по всій державі.

У відео пояснюємо, які наслідки обстрілів по енергоінфраструктурі є наразі, а також чи реально повернутись до обмежень зі світлом вдома.

Масований обстріл України 29 березня

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

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