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"У Харкові складна ситуація". В "Укренерго" розповіли, де наразі діють обмеження електропостачання
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"У Харкові складна ситуація". В "Укренерго" розповіли, де наразі діють обмеження електропостачання

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Електроенергія
Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький (у центрі) . Володимир Кудрицький/Facebook

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький поінформував, що ситуація з енергопостачанням у Харкові після російських повітряних атак залишається складною, там тривають відновлювальні роботи.

Про це Володимир Кудрицький розповів в ефірі телемарафону "Єдині Новини".

"Сьогодні диспетчерський центр "Укренерго" також вів обмеження в цій області. Вони, оскільки вихідні, менше, ніж учора, але зберігаються. Також дещо обмежено електропостачання промисловості в Дніпропетровській області, зокрема в Криворізькому енерговузлі. На Хмельниччині та Одещині на сьогодні обмежень немає", — сказав Кудрицький.

Він також попросив споживачів користуватися інформацією про стан енергосистеми, і зокрема можливі відключення світла, виключно з офіційних джерел: майданчиків в соцмережах "Укренерго", Міненерго та місцевих обленерго.

Масований обстріл України 29 березня

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Ввечері у Харківській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях ввечері застосували аварійні й погодинні відключення світла.

22 березня Росія також цілеспрямовано здійснила комбіновану масовану атаку по українській енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого пошкоджені десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі "Укренерго" та обленерго.

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