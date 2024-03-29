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В небі над Україною знищено 58 "шахедів" і 26 ракет — Повітряні сили
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В небі над Україною знищено 58 "шахедів" і 26 ракет — Повітряні сили

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Обстріли
Робота ППО. повітряне командування "Захід"

Під час чергової масованої повітряної атаки України з боку Росії, вночі 29 березня, було знищено 26 ракет різних типів та 58 ударних дронів типу Shahed-136/131".

Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"У ніч на 29 березня 2024 року противник завдав потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА", — йдеться у дописі Олещука.

Загалом Росія застосувала 99 засобів повітряного нападу:

  • 60 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область — РФ);
  • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (із трьох винищувачів МіГ-31К – Рязанська область — РФ);
  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (ТОТ Крим);
  • 9 керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область — РФ);
  • 4 крилаті ракети "Іскандер-К" (Курська область — РФ);
  • 21 крилата ракета Х-101/Х-555 (з одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс — РФ).

В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі:

  • 58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;
  • 17 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 5 керованих авіаційних ракет Х-59;
  • 4 крилаті ракети "Іскандер-К".

За словами Олещука, до відбиття ракетно-авіаційного удару залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби ЗСУ.

Ракетна атака 29 березня

Через ракетний обстріл України Польща підіймала в небо літаки для моніторингу ситуації у власному повітряному просторі.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, ціллю Росії під масованого ракетного удару, зокрема, були об'єкти генерації електроенергії. Були атаковані об'єкти теплової генерації у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях. Як повідомили в "Укренерго", внаслідок удару, пошкоджень зазнали теплові гідроелектростанції у Центральному та Західних регіонах. Наразі на Дніпропетровщині застосовано аварійні відключення світла, а на Харківщині — графіки погодинних відключень.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, в небі над областю було знищено 24 повітряні цілі: 12 ракет та 12 дронів. Пошкоджені кілька енергетичних об'єктів – у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах.

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