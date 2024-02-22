BMX-райдер з Харкова Олександр Парвадов поліг у бою на Запоріжжі

Олександр Парвадов з позивним "Магелан" загинув 20 лютого на Запорізькому напрямку. Він зазнав смертельних поранень внаслідок атаки російського FPV-дрона.

Під час повномасштабної війни Олександр Парвадов став до лав 127-ї бригади тероборони, розповів Суспільне Харків його друг Олексій Грігоренко.

"Пішов служити добровольцем, бо не міг терпіти бути осторонь. Він не мав досвіду військової служби до цього. Олександр був доброю, позитивною і відкритою людиною, мав активну позицію", — каже Олексій Грігоренко.

Олександр Парвадов родом з Полтави, але жив у Харкові. Він був BMX-райдером і розвивав цю спортивну культуру в місті. Олександру Парвадову було 32 роки. У нього залишилася дружина, з якою вони побралися на початку повномасштабного вторгнення.