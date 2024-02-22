Останні новини Харкова та Харківської області за 23 лютого 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
У харківських школах відкрили меморіальні дошки ще двом загиблим бійцям
У Харківському ліцеї №57 і гімназії №67 Холодногірського району відкрили меморіальні дошки загиблим захисникам — Герою України Тарасу Гур’єву та заступнику командира взводу 72-ї окремої механізованої бригади "Чорні Запорожці" Олегу Носатюку.
Про це повідомила пресслужба міськради.
BMX-райдер з Харкова Олександр Парвадов поліг у бою на Запоріжжі
Олександр Парвадов з позивним "Магелан" загинув 20 лютого на Запорізькому напрямку. Він зазнав смертельних поранень внаслідок атаки російського FPV-дрона.
Під час повномасштабної війни Олександр Парвадов став до лав 127-ї бригади тероборони, розповів Суспільне Харків його друг Олексій Грігоренко.
"Пішов служити добровольцем, бо не міг терпіти бути осторонь. Він не мав досвіду військової служби до цього. Олександр був доброю, позитивною і відкритою людиною, мав активну позицію", — каже Олексій Грігоренко.
Олександр Парвадов родом з Полтави, але жив у Харкові. Він був BMX-райдером і розвивав цю спортивну культуру в місті. Олександру Парвадову було 32 роки. У нього залишилася дружина, з якою вони побралися на початку повномасштабного вторгнення.
Переддень повномасштабного вторгнення: яким харків'яни запам'ятали 23 і 24 лютого 2022 року
Жителі різних районів Харкова згадали переддень повномасштабної війни та наступний — 24 лютого 2022 року.
"Це був звичайний робочий день, я викладачка, в мене були студенти, іноземці теж. Якогось передчуття абсолютно не було. Це був день, коли моя дитина востаннє у Харкові відвідала басейн", — пригадує харків'янка Наталія Лисенко.
Експоліцейський з Балаклії проведе 14 років за ґратами через співпрацю з РФ
Київський райсуд Харкова засудив 50-річного Олега Калайду на 14 років позбавлення волі. За даними слідства, під час окупації обвинувачений керував поліцією, а згодом очолив управління окупаційної адміністрації.
Колегія суддів ухвалила вирок 19 лютого, повідомив Суспільне Харків речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.
"Призначили покарання — 14 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах України строком на 11 років. Із конфіскацією всього майна, яке йому належить, — сказав Дмитро Чубенко.
За його словами, оскаржувати вирок прокуратура не буде: "Це майже максимальне покарання, з 15 років дали 14".
Родина зі Чкаловської громади придбала квартиру у харківській новобудові за програмою "єВідновлення"
Жителі Харківщини придбали 63 квартири та приватні будинки за програмою "єВідновлення". Це дані станом на 22 лютого 2024 року. Найбільше таких осель у Харкові, ще п'ять купили у Чугуєві, розповіла представниця обласного департаменту містобудування Наталія Гордієнко.
Наталія і Вячеслав Нестеренки з Миколаївки у січні 2024 року придбали двокімнатну квартиру у харківській новобудові за 1,5 мільйона гривень. П’яту частину вартості сплатили самі, решту покрила компенсація за державною програмою "єВідновлення".
Будинок подружжя у селі Миколаївці знищили під час боїв у серпні 2022 року. У їхній оселі під час окупації жили російські командири, а українські військові завдали по будівлі ударів.
"Ми протягом п'яти років у будинку міняли все. Новий котел купили твердопаливний. Знімали зі стін гіпсокартон, тинькували, підшивали стелю. Квапилися, бо до нас мали приїхати син із невісткою та новонародженою онукою. Онуці тоді було сім місяців. Ми їй на Новий рік купили санчата, які потім згоріли", — згадує Наталія Нестеренко.
Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 23 лютого
На Куп’янському напрямку російські війська здійснили одну атаку на позиції українських бійців поблизу Синьківки.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі.
На Куп’янщині під вогнем перебували близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.
У Харкові трамвай №7 змінить маршрут 25 лютого
Рух трамваїв на вул. Москалівській та бул. Гончарівському, на ділянці від вул. Гольдбергівської до вул. Полтавський Шлях, припинять з 9:30 до 15:30 25 лютого.
За даними міськради, це пов'язано з ремонтом трамвайної колії. У цей час трамваї курсуватимуть так:
- №7: розворотне коло "Новоселівка" — вул. Миколи Бажана — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — пров. Рибасівський — вул. Греківська — вул. Університетська — майдан Сергіївський — вул. Полтавський Шлях — вул. Євгена Котляра — розворотне коло "Південний вокзал".
Погода на 24 лютого на Харківщині: дані гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця;
- Вітер південно-східний, 7-12 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 3-8° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі близько 0-2°, вдень 4-6° тепла.
У Кегичівській громаді підтвердили сказ у телиці
Жителька села Власівки розповіла ветеринарам, що на її подвір’ї загинула телиця. Напередодні тварина постійно ревла, у неї була слинотеча.
Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби Харківщини.
"У тварини виявили вірус сказу. Цього ж дня власниця тварини, яка контактувала з хворою телицею та отримала травму кисті від її зубів, звернулася до лікарні. Фахівці Кегичівської дільниці ветеринарної медицини невідкладно щепили все наявне поголів’я тварин у цьому домогосподарстві", — сказано в повідомленні.
За даними держпродспоживслужби, у Власівці ввели карантинні обмеження.
Весілля медиків-волонтерів серед руїн. У Харкові погасили марку з блоку "І буде весна!", присвяченому війні з РФ
У Харкові погасили блок марок, які присвячені 10-річчю спротиву України у війні з Росією. На них зображені світлини з Харкова, Севастополя, Маріуполя та Бахмута. На харківському фото — весілля місцевих волонтерів-медиків у Палаці праці, зруйнованому російською ракетою.
Волонтери взяли шлюб у харківському метро у квітні 2022 року, а у центрі міста провели фотосесію. Світлини наречених, Анастасії Грачової та Антона Соколова, тоді зробив журналіст Сергій Бобок.
"Ми вирішили одружитися за три дні до самого весілля, тому що були волонтерами. Якось про Харків почали на той момент забувати, і ми вирішили таким чином нагадати, що Харків воює і нам потрібна допомога, потрібні донати. Я сподіваюся, що наше послання — кохання переможе і врятує цей світ — закарбується на цій марці", — розповідає волонтерка Анастасія Грачова.
За словами директора філії "Укрпошти", марки видали накладом у 250 тисяч. З 23 лютого їх можна придбати у всіх поштових відділеннях.
Спилював зуби й бив струмом: стало відомо імʼя полковника ФСБ РФ, який міг катувати жителів Вовчанська
На Харківщині оголосили підозру полковнику ФСБ РФ. За даними слідства, росіянин брав участь у затриманні й катуванні цивільних у Вовчанську, а також — керував вивезенням особистого майна жителів окупованої Харківщини до РФ.
Про це повідомили пресслужба облпрокуратури та речник СБУ Харківщини Владислав Абдула.
Підозрюваного звати Максим Живило, він — співробітник 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби центрального апарату ФСБ, зазначив Абдула.
За даними СБУ, на початку повномасштабного вторгнення РФ його призначили старшим групи, яка займалась придушенням руху опору на тимчасово окупованій частині території Харківської області: "Підрозділ ФСБ під керівництвом підозрюваного вистежував та викрадав українських патріотів".
У Харкові встановили меморіальні дошки Герою України Вадиму Маньку та захиснику Маріуполя Дмитру Кочеткову
У Харківському ліцеї №54 відкрили меморіальні дошки загиблим бійцям Вадиму "Омуту" Маньку та Дмитру "Дейджу" Кочеткову. Вадим Манько посмертно нагороджений "Золотою Зіркою", Дмитро Кочетков — загинув у Маріуполі, де на "Азовсталі" займався евакуацією поранених.
Про це 23 лютого повідомила пресслужба міської ради.
27-річний Вадим "Омут" Манько загинув 13 серпня 2022 року. Йому присвоєно звання Героя України з посмертним відзначенням "Золотою Зіркою". Колишня вулиця Чкалова в Київському районі Харкова переназвали на його честь.
Дмитро Кочетков вступив до полку "Азов" у 2015 році. На комбінаті «Азовсталь» у Маріуполі 43-річний боєць займався медичною евакуацією поранених. Загинув 19 квітня 2022 року. Нагороджений відзнакою Президента України "За участь у Антитерористичній операції", медалями "Захиснику Маріуполя", "Широкінська операція", "За поранення у бою", "Ветеран війни".
Жителю Луганщини оголосили підозру: "Керував роботою окупованих енергопідприємств Харківщини"
Правоохоронці заочно повідомили про підозру в колабораціонізмі 38-річному жителю Луганської області. За даними слідства, на посаді в окупаційній "обладміністрації" Харківської області він керував енергогосподарствами та переналаштовував їх для потреб РФ.
Про це повідомив речник Служби безпеки Харківщини Владислав Абдула.
Підозрюваний луганчанин обійняв посаду "в. о. замісника начальника управління палива, енергетики та вугільної промисловості" у створеній росіянами "Військово-цивільній адміністрації Харківської області", розташованій у Куп'янську.
"На цій посаді підозрюваний переналаштовував енергогосподарства окупованої частини Харківської області для потреб російських загарбників. Він здійснював контроль витрат паливно-енергетичних ресурсів структурами окупаційної влади, керував роботою захоплених підприємств паливно-енергетичної сфери і погоджував звіти про результати їх діяльності", — сказано в повідомленні.
Максимальний термін за зґвалтування 11-річної сестри та дитячу порнографію отримав житель Лозівського району
Первомайський суд на Харківщині присудив 15 років увʼязнення 31-річному жителю Лозівського району. Прокурори довели, що він фотографував статеві органи зведеної 11-річної сестри та ґвалтував її, знімаючи це на відео.
Про вирок повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури.
"З лютого 2023 року житель одного з населених пунктів Лозівського району фотографував статеві органи своєї зведеної 11-річної сестри, а також ґвалтував дівчинку, знімаючи це на відео. Усе це відбувалось за відсутності інших родичів вдома. Малолітня потерпіла через свій вік не могла чинити опір ґвалтівнику", — сказано в повідомленні.
Бійці "Сталевого кордону" знешкодили пʼять російських FPV-дронів
На Харківщині прикордонники за допомогою засобів радіоелектронної боротьби та антидронових рушниць знешкодили пʼять FPV-дронів росіян.
Про це повідомила пресслужба бригади "Сталевий кордон".
"Протягом минулої доби на Харківщині бійці 15 мобільного прикордонного загону знешкодили пʼять дронів-камікадзе РФ. Чотири із них були знищені в повітрі, один вдалось посадити, він пройшов процедуру розмінування та найближчим часом буде повернутий попереднім власникам у вигляді вибухового подарунка", — сказано в повідомленні.
Сучасна система ППО, повернення бізнесу та кошти для метрошколи. Ігор Терехов — про інвестиційні проєкти Харкова
У міськраді Харкова готуються встановити нову систему сповіщень під час повітряних тривог та просять про сучасне ППО. Посадовці розраховують на підтримку метрошколи благодійними фондами.
Про це міський голова Ігор Терехов розповів під час Форуму взаємодії та розвитку Харкова 22 лютого.
Детальніше про кожен проєкт — у матеріалі.
Зведення ДСНС за добу
Протягом доби рятувальники не залучалися до гасіння пожеж, спричинених атаками РФ, повідомили в ДСНС Харківщини;
- О 23:15 рятувальники проводили огляд місця влучання у Харківському районі;
- Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 27 вибухонебезпечних предметів.
Обстріли Харківщини: дані ОВА
Протягом доби ударів по Харкову не зафіксовано. Близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема Синьківка, Дворічна, Іванівка та інші зазнали обстрілів росіян з артилерії та мінометів за добу.
Про це повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов.
"О 23:15 зафіксовані влучання в Мокра Рокитна Харківського району. Внаслідок ударів ворожих безпілотників пошкоджено приватне агропідприємство", — сказано в повідомленні.
Повітряні Сили: вночі збили 23 "Шахеди" з 31, частину — над Харківщиною
Протиповітряна оборона знищила 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей, повідомили у Повітряних Силах.
Російські дрони влучили у склад із зерном та корівник на Харківщині
У ніч на 23 лютого армія РФ поцілила щонайменше пʼятьма безпілотниками "Шахед" по території Нововодолазької громади. Дрони влучили у склад із зерном та корівник.
Про це повідомив начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко.
"Під завалами опинилися щонайменше 10 двомісячних телят", — сказано в повідомленні.
За даними Тимошка, протягом доби росіяни обстрілювали з артилерії прифронтові населені пункти, там зруйнована і пошкоджена цивільна інфраструктура.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 23 лютого
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку росіяни здійснили пʼять спроб наступу в районі Синьківки Харківської області.
У Харкові трамваї №6 та №8 змінять маршрути на два дні
Рух трамваїв на Салтівському шосе і в пр. Салтівському припинять з 9:30 до 16:00 23 і 24 лютого.
Про це повідомила пресслужба міськради. За даними департаменту інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайної колії.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
№6: розворотне коло "Південний вокзал" — вул. Полтавський Шлях — майдан Сергіївський — майдан Павлівський — майдан Конституції — пр. Героїв Харкова — вул. Кошкіна — вул. Георгія Тарасенка — парк Машинобудівників.
№8: розворотне коло "Вул. Одеська" — пр. Байрона — вул. Морозова — вул. Георгія Тарасенка — вул. Молочна — майдан Захисників України — пр. Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — в’їзд Семиградський — вул. Віринська — вул. Мойсеївська — вул. Шевченка — розворотне коло "Журавлівський гідропарк".
Погода на 23 лютого на Харківщині: дані гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця;
- Вітер південно-східний, 7-12 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.