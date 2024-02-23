НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Експоліцейський з Балаклії проведе 14 років за ґратами через співпрацю з РФ
СудКолабораціонізмПОЛІЦІЯОКУПАЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Експоліцейський з Балаклії проведе 14 років за ґратами через співпрацю з РФ

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Колаборант, поліція, суд, Балаклія
50-річного експоліцейського з Балаклії засудили за колабораціонізм, Харків, 16 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Харків

Київський райсуд Харкова засудив 50-річного Олега Калайду на 14 років позбавлення волі. За даними слідства, під час окупації обвинувачений керував поліцією, а згодом очолив управління окупаційної адміністрації.

Колегія суддів ухвалила вирок 19 лютого, повідомив Суспільне Харків речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

"Призначили покарання — 14 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах України строком на 11 років. Із конфіскацією всього майна, яке йому належить, — сказав Дмитро Чубенко.

За його словами, оскаржувати вирок прокуратура не буде: "Це майже максимальне покарання, з 15 років дали 14".

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Відправляла наркотики поштою в різні області України: двох закарпатців судитимуть за підозрою в наркоторгівлі
Відправляла наркотики поштою в різні області України: двох закарпатців судитимуть за підозрою в наркоторгівлі
На Полтавщині за ухилення від призову засудили чоловіка
На Полтавщині за ухилення від призову засудили чоловіка
25 людей загинули та 30 поранені: у прокуратурі розповіли наслідки збройної агресії РФ на Черкащину
25 людей загинули та 30 поранені: у прокуратурі розповіли наслідки збройної агресії РФ на Черкащину
Домашній арешт. Обрали запобіжний лікарці з Кіровоградщини, яку підозрюють у сприянні ухилянту уникнути мобілізації
Домашній арешт. Обрали запобіжний лікарці з Кіровоградщини, яку підозрюють у сприянні ухилянту уникнути мобілізації
На початок