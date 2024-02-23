Експоліцейський з Балаклії проведе 14 років за ґратами через співпрацю з РФ

Київський райсуд Харкова засудив 50-річного Олега Калайду на 14 років позбавлення волі. За даними слідства, під час окупації обвинувачений керував поліцією, а згодом очолив управління окупаційної адміністрації.

Колегія суддів ухвалила вирок 19 лютого, повідомив Суспільне Харків речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

"Призначили покарання — 14 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах України строком на 11 років. Із конфіскацією всього майна, яке йому належить, — сказав Дмитро Чубенко.

За його словами, оскаржувати вирок прокуратура не буде: "Це майже максимальне покарання, з 15 років дали 14".

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