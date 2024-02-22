BMX-райдер з Харкова Олександр Парвадов поліг у бою на Запоріжжі

Олександр Парвадов з позивним "Магелан" загинув 20 лютого на Запорізькому напрямку. Він зазнав смертельних поранень внаслідок атаки російського FPV-дрона.

Під час повномасштабної війни Олександр Парвадов став до лав 127-ї бригади тероборони, розповів Суспільне Харків його друг Олексій Грігоренко.

"Пішов служити добровольцем, бо не міг терпіти бути осторонь. Він не мав досвіду військової служби до цього. Олександр був доброю, позитивною і відкритою людиною, мав активну позицію", — каже Олексій Грігоренко.

Тероборонівець Олександр Парвадов на Запоріжжі. Фото: Sashabmxmagelan/Instagram

Олександр Парвадов родом з Полтави, але жив у Харкові. До повномасштабної війни він був BMX-райдером і розвивав цю спортивну культуру в місті.

Боєць Олександр Парвадов професійно катався на BMX-велосипеді, Харків. Фото: Sashabmxmagelan/Instagram

"Олександр захоплювався та займався багатьма екстремальними видами спорту. Це зокрема сноубординг та екстремальне катання на BMX-велосипеді. Останні роки він був частиною команди "Street Culture", разом вони займалися розвитком екстремальних дисциплін у Харкові, будували спортмайданчики. Олександр проводив змагання, допомагав із розвитком велосипедної школи, де навчав дітей кататися", — говорить друг загиблого бійця Олексій Грігоренко.

Олександр Парвадов. Фото надав Олексій Грігоренко

Олександру Парвадову було 32 роки. У нього залишилася дружина, з якою вони побралися на початку повномасштабного вторгнення.

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