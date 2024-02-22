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Сучасна система ППО, повернення бізнесу та кошти для метрошколи. Ігор Терехов — про інвестиційні проєкти Харкова
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Сучасна система ППО, повернення бізнесу та кошти для метрошколи. Ігор Терехов — про інвестиційні проєкти Харкова

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Ігор Терехов, Харків, міськрада
Харківський міський голова Ігор Терехов. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

У міськраді Харкова готуються встановити нову систему сповіщень під час повітряних тривог та просять про сучасне ППО. Посадовці розраховують на підтримку метрошколи благодійними фондами.

Про це міський голова Ігор Терехов розповів під час Форуму взаємодії та розвитку Харкова 22 лютого.

Далі — пряма мова.

ППО та створення ситуаційного центру в Харкові

Проблема номер один нині — закриття неба над Харковом. Це сучасна система ППО, сучасне устаткування, яке збиватиме "Шахеди". Тому це питання ставимо перед військовими, керівниками різних рівнів.

У 2023 році міськрада виділила близько 135 млн гривень на оснащення систем, які б збивали "Шахеди". Ми "стукаємо в усі двері" для того, щоб отримати сучасне ППО, щоб небо над Харковом було закритим.

Ігор Терехов Харків
Міський голова Ігор Терехов на Форумі взаємодії та розвитку Харкова, 22 лютого 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Ми нині працюємо з IT-кластером, з агенціями щодо виділення грошей. Проєкт ситуаційного центру буде глобальним, на весь Харків. Буде зовсім по іншому вибудувана система повітряних тривог: система відеоспостереження, система сповіщення, реагування на різні виклики.

Що стосується повітряних тривог, тут ми розробляємо програмне забезпечення з IT-кластером. Це більш тривалий процес, але будемо швидко просуватися. Бо я чудово розумію, що для харків'ян це дуже важливо. Щоб бізнес відкривався, щоб торговельні центри працювали зовсім по-іншому, щоб McDonald's повернувся.

Ситуація з бізнесом у Харкові

Ми дуже зацікавлені в тому, щоб розвивався бізнес. Крім індустріальних парків ми ставимо питання, щодо пільгового оподаткування у Харкові. Ми працюватимемо у цьому напрямку разом із урядом, із народними депутатами.

Я зацікавлений в тому, щоб приходили до індустріальних парків підприємства, розвивалися, налагоджували своє виробництво. Ми будемо виносити на сесію міськради зниження орендних ставок і нарахування на нерухомість для того, щоб бізнес мав певні пільги у 2024 році.

Ігор Терехов Харків ППО бізнес
Харківський міський голова Ігор Терехов, 22 лютого 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Генплан Харкова і спільні проєкти з британським фондом Нормана Фостера

Щодо проєктів, які харківські архітектори розробляють спільно з фондом Нормана Фостера, нам потрібно, щоб вони були повністю готові. Гроші нині йдуть на розробку проєктно-кошторисної документації та адаптацію проєктів до земельних ділянок, які є.

Ми хочемо протягом 2024 року, щоб у нас були повністю готові документи, а потім будемо розмовляти. Інвестори дуже зацікавлені цими проєктами. Перш за все, це проєкт наукового парку, якого немає у жодному місті світу.

метрошкола харків
Заняття у метрошколі, Харків. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Чи планує міськрада інвестувати у метрополітен та метрошколу Харкова

Ми маємо чітку процедуру і входимо в тендер на закупівлю рухомого складу метрополітену. Банки дали "зелене світло". Це стосується і будівництва двох нових станцій метро — "Одеської" та "Державінської", а також підземного депо для метрополітену. Що стосується наших договірних зобов'язань з інвестиційними банками, то ми їх дотримуємося.

Щодо метрошколи як укриття, треба працювати з фондами. Ми розраховуємо на їхню підтримку.

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