Первомайський суд на Харківщині присудив 15 років увʼязнення 31-річному жителю Лозівського району. Прокурори довели, що він фотографував статеві органи зведеної 11-річної сестри та ґвалтував її, знімаючи це на відео.
Про вирок повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури.
"З лютого 2023 року житель одного з населених пунктів Лозівського району фотографував статеві органи своєї зведеної 11-річної сестри, а також ґвалтував дівчинку, знімаючи це на відео. Усе це відбувалось за відсутності інших родичів вдома. Малолітня потерпіла через свій вік не могла чинити опір ґвалтівнику", — сказано в повідомленні.
Ґвалтівника викрили 20 березня 2023 року у Харкові: його зупинили правоохоронці та знайшли в телефоні файли з дитячою порнографією.
За даними слідства, чоловік, який раніше був судимий за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, вже за декілька місяців після звільнення з вʼязниці знову порушив закон.
Жителя Лозівського району визнали винним у зґвалтуванніч. 6 ст. 152 ККУ, сексуальному насильствіч. 6 ст. 153 ККУ, розбещенні малолітньої особич. 2 ст. 156 ККУ, а також виготовленні, зберіганні і розповсюдженні дитячої порнографіїч.ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 ККУ. Йому призначили 15 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з роботою з дітьми на три роки.
Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.
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