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Бійці "Сталевого кордону" знешкодили пʼять російських FPV-дронів на Харківщині
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Бійці "Сталевого кордону" знешкодили пʼять російських FPV-дронів на Харківщині

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Прикордонникам на Харківщині вдалося приземлити один з пʼяти уражених FPV-дронів росіян
Прикордонникам на Харківщині вдалося приземлити один з пʼяти уражених FPV-дронів росіян, лютий 2024 року. Фото: 15 прикордонний загін "Сталевий Кордон"

На Харківщині прикордонники за допомогою засобів радіоелектронної боротьби та антидронових рушниць знешкодили 5 FPV-дронів росіян. Чотири збили, один вдалося приземлити.

Про це 23 лютого повідомила пресслужба бригади "Сталевий кордон".

"Протягом минулої доби на Харківщині бійці 15 мобільного прикордонного загону знешкодили пʼять ворожих дронів-камікадзе. Чотири із них були знищені в повітрі, один вдалось посадити, він пройшов процедуру розмінування та найближчим часом буде повернутий попереднім власникам у вигляді вибухового подарунку", — сказано в повідомленні.

Прикордонники на Харківщині збили пʼять FPV-дронів росіян
Прикордонники на Харківщині збили пʼять FPV-дронів росіян, лютий 2024 року. Фото: 15 прикордонний загін "Сталевий Кордон"

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