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Росіянину, який катував цивільних на Вовчанському агрегатному заводі, оголосили підозру — прокуратура
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Росіянину, який катував цивільних на Вовчанському агрегатному заводі, оголосили підозру — прокуратура

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Росіянину, який катував цивільних на Вовчанському агрегатному заводі, оголосили підозру — прокуратура
Вовчанськ, катівня російських окупантів, вересень 2022 року. Фото: Сергій Болвінов

Росіянину, який, за версією правоохоронців, катував жителів Вовчанська в період окупації, повідомили про підозру. За даними слідства, він затримував цивільних та допитував, б'ючи струмом.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За версією слідства, з 5 червня по 10 вересня 2022 року "старший оперуповноважений" одного з управлінь "міністерства внутрішніх справ "ЛНР" спільно з військовими РФ катували цивільного на Вовчанському агрегатному заводі.

"Користуючись беззахисним станом затриманого, підозрюваний допитував його, застосовуючи електричний струм. Після електричного струму так званий оперуповноважений бив цивільного гумовим кийком. Метою знущань було отримання інформації про місце перебування родича потерпілого", — йдеться у повідомленні.

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

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