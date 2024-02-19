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Родина зі Чкаловської громади придбала квартиру у харківській новобудові за програмою "єВідновлення"
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Родина зі Чкаловської громади придбала квартиру у харківській новобудові за програмою "єВідновлення"

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Жителі Харківщини придбали 63 квартири та приватні будинки за програмою "єВідновлення". Це дані станом на 22 лютого 2024 року. Найбільше таких осель у Харкові, ще п'ять купили у Чугуєві.

Про це Суспільне Харків розповіла представниця обласного департаменту містобудування Наталія Гордієнко.

Наталія і Вячеслав Нестеренки з Миколаївки у січні 2024 року придбали двокімнатну квартиру у харківській новобудові за 1,5 мільйона гривень. П’яту частину вартості сплатили самі, решту покрила компенсація за державною програмою "єВідновлення".

"Усі рієлтори, які знаходили нам варіанти, там люди відмовлялися. Через те, що ці кошти приходять на рахунок у банку і в гривнях. А продавці хотіли отримати валюту і одразу. Ті, що погоджувалися, вже нас не влаштовували варіанти. Це був або останній, або перший поверх", — говорить Наталія Нестеренко.

євідновлення нестеренки харків
Родина Нестеренків зі Чкаловської громади придбала квартиру у Харкові за програмою "єВідновлення", лютий 2024 року, Харків. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Будинок подружжя у селі Миколаївці знищили під час боїв у серпні 2022 року. У їхній оселі під час окупації жили російські командири, а українські військові завдали по будівлі ударів.

"Ми протягом п'яти років у будинку міняли все. Новий котел купили твердопаливний. Знімали зі стін гіпсокартон, тинькували, підшивали стелю. Квапилися, бо до нас мали приїхати син із невісткою та новонародженою онукою. Онуці тоді було сім місяців. Ми їй на Новий рік купили санчата, які потім згоріли", — згадує Наталія Нестеренко.

Родина зі Чкаловської громади придбала квартиру у харківській новобудові за програмою "єВідновлення"
Подружжя Нестеренків на фоні зруйнованого будинку, Харківська область, лютий 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

У селі в Нестеренків є ще один будинок — літній. Вони відремонтували його після обстрілів і утеплили. Житимуть у ньому, поки збирають гроші на ремонт квартири у Харкові. Родина вирощує на продаж фрукти й овочі.

Родина зі Чкаловської громади придбала квартиру у харківській новобудові за програмою "єВідновлення"
Подружжя Нестеренків житимуть у селі, поки збиратимуть гроші на ремонт нової квартири у Харкові, Харківська область, лютий 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Щоб придбати житло, Нестеренки звернулися напряму до забудовника — компанії "Житлобуд-1". Від моменту звернення до оформлення угоди на купівлю минуло близько двох тижнів, говорить заступник голови правління компанії Леонід Корецький. За його словами, була затримка з доступом до реєстру пошкодженого житла.

євідновлення нестеренки харків
Родина Нестеренків зі Чкаловської громади придбала квартиру у Харкові за програмою "єВідновлення", лютий 2024 року, Харків. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

"Нотаріус подав особисту заявку, вона розглядалася. Мабуть, з боку нотаріуса щось було не так, нерозуміння, що з доступом. Ми його отримали, дякуємо їм. Знаєте, це таке діло, що це перше. Зараз у нас такого немає. Після того, як та родина отримала першою квартиру, у нас було п’ять таких родин", — каже Леонід Корецький.

З 4 тисяч людей, які подали заяви на компенсацію за знищене майно, відмови отримала третина, більшість із них — жителі Харкова, говорить представниця обласного департаменту містобудування Наталія Гордієнко.

євідновлення нестеренки харків
Вид з квартири, яку родина Нестеренків придбала у Харкові за програмою "єВідновлення", лютий 2024 року, Харків. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

"Тому що вони подали компенсацію за знищене майно, але їхні квартири розташовані в будинках, які визначені комісіями як такі, що підлягають відновленню шляхом капітального ремонту. Вони повинні подати заявку повторно вже як на пошкоджене майно", — пояснює Гордієнко.

євідновлення нестеренки харків
Родина Нестеренків зі Чкаловської громади придбала квартиру у Харкові за програмою "єВідновлення", лютий 2024 року, Харків. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

За даними представниці обласного департаменту містобудування, нині в Харківській області на придбання житла витратили 103 мільйони гривень компенсації.

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