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Жителю Луганщини оголосили підозру: "Керував роботою окупованих енергопідприємств Харківщини"
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Жителю Луганщини оголосили підозру: "Керував роботою окупованих енергопідприємств Харківщини"

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Купʼянськ
Ілюстративне фото. Купʼянськ, лютий 2024 року. Фото: Суспільне Харків

Правоохоронці заочно повідомили про підозру в колабораціонізмі 38-річному жителю Луганської області. За даними слідства, на посаді в окупаційній "обладміністрації" Харківської області він керував енергогосподарствами та переналаштовував їх для потреб РФ.

Про це повідомив речник Служби безпеки Харківщини Владислав Абдула.

Підозрюваний луганчанин обійняв посаду "в. о. замісника начальника управління палива, енергетики та вугільної промисловості" у створеній росіянами "Військово-цивільній адміністрації Харківської області", розташованій у Куп'янську.

"На цій посаді підозрюваний переналаштовував енергогосподарства окупованої частини Харківської області для потреб російських загарбників. Він здійснював контроль витрат паливно-енергетичних ресурсів структурами окупаційної влади, керував роботою захоплених підприємств паливно-енергетичної сфери і погоджував звіти про результати їх діяльності", — сказано в повідомленні.

За даними слідства, раніше луганчанин працював на підприємствах паливно-енергетичного комплексу "ЛНР".

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