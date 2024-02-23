У Харківському ліцеї №54 відкрили меморіальні дошки загиблим бійцям Вадиму "Омуту" Маньку та Дмитру "Дейджу" Кочеткову. Вадим Манько посмертно нагороджений "Золотою Зіркою", Дмитро Кочетков — загинув у Маріуполі, де на "Азовсталі" займався евакуацією поранених.
Про це 23 лютого повідомила пресслужба міської ради.
"У заході взяли участь заступниця голови райадміністрації Олена Жученко, родини полеглих, друзі, побратими, вчителі випускників та жителі району", — сказано в повідомленні.
27-річний Вадим "Омут" Манько загинув 13 серпня 2022 року. Йому присвоєно звання Героя України з посмертним відзначенням "Золотою Зіркою". Колишня вулиця Чкалова в Київському районі Харкова переназвали на його честь.
Дмитро Кочетков вступив до полку "Азов" у 2015 році. На комбінаті «Азовсталь» у Маріуполі 43-річний боєць займався медичною евакуацією поранених. Загинув 19 квітня 2022 року. Нагороджений відзнакою Президента України "За участь у Антитерористичній операції", медалями "Захиснику Маріуполя", "Широкінська операція", "За поранення у бою", "Ветеран війни".
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