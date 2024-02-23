У Харкові погасили блок марок, які присвячені 10-річчю спротиву України у війні з Росією. На них зображені світлини з Харкова, Севастополя, Маріуполя та Бахмута. На харківському фото — весілля місцевих волонтерів-медиків у Палаці праці, зруйнованому російською ракетою.

Волонтери взяли шлюб у харківському метро у квітні 2022 року, а у центрі міста провели фотосесію. Світлини наречених, Анастасії Грачової та Антона Соколова, тоді зробив журналіст Сергій Бобок.

Медики-волонтери Анастасія Грачова та Антон Соколов, Харків, квітень 2022 року. Фото: AFP/Sergey Bobok

"Ми вирішили одружитися за три дні до самого весілля, тому що були волонтерами. Якось про Харків почали на той момент забувати, і ми вирішили таким чином нагадати, що Харків воює і нам потрібна допомога, потрібні донати. Я сподіваюся, що наше послання — кохання переможе і врятує цей світ — закарбується на цій марці", — розповідає волонтерка Анастасія Грачова.

Волонтерка та медсестра Анастасія Грачова, Харків, 23 лютого 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Анастасія Грачова погасила блок марок, присвячений 10-річчю війни з Росією, Харків, 23 лютого 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

За її словами, період з 2022 року був складним для подружжя. За два тижні після весілля Антон Соколов дістав поранення, він досі лікується у Німеччині.

"Ми привезли до обласної лікарні пральну машинку, і повертаючись зупинилися купити ліки в аптеці на Сумському ринку. Антон вийшов, і почався обстріл по центру Харкова, це було 17 квітня. Я сиділа в машині, це мене врятувало", — згадує Анастасія Грачова.

Блок марок "І буде весна!" погасили в Харкові, 23 лютого 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

"У нас не було медового місяця. Було дві операції, довга реабілітація. Дякувати богу, все добре, нам вдалося врятувати його ногу".

Окрім весілля харківських волонтерів, на марках зображені захоплення аеропорту Бельбек у 2014 році, воїн у промені світла на "Азовсталі" в Маріуполі та руки піхотинця у Бахмуті.

Блок марок "І буде весна!", присвячений війні з РФ. Фото: Укрпошта

Блок марок "І буде весна!" вшановує героїзм українців у війні проти Росії, говорить директор Харківської філії "Укрпошти" Юрій Савченко.

"Це символ того, що країна живе, країна рухається. Ці марки показують всю ту ситуацію, у якій перебуває зараз Україна, показує, що життя — це не тільки війна. Це весна і майбутнє, у якому ми обов’язково будемо, в якому нас очікує перемога", — сказав Юрій Савченко.

У Харкові погасили марки, присвячені 10-м роковинам війни з Росією, 23 лютого 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

За словами директора філії "Укрпошти", марки видали накладом у 250 тисяч. З 23 лютого їх можна придбати у всіх поштових відділеннях.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube