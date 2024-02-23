У ніч проти 23 лютого сили протиповітряної оборони знищили 23 "шахеди" з 31, якими військо РФ атакувало Україну.
Про це зранку повідомили у Повітряних Силах.
"У ніч на 23 лютого 2024 року противник атакував 31 ударним БпЛА типу "Shahed" (Приморсько-Ахтарськ – РФ., мис Чауда – Крим), трьома зенітними керованими ракетами С-300 (Донеччина), протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22 (акваторія Чорного моря)", — йдеться у повідомленні.
Протиповітряна оборона знищила 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей.
Повітряні Сили: вночі збили 23 "шахеди" з 31. Фото: з тг-каналу Повітряних Сил
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