Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що країни ЄС не досягли мети заявленої в ініціативі "Один мільйон снарядів" попри те, що виробництво боєприпасів в Європі потроїлося.

Про це вона сказала перед засіданням Ради ЄС.

"Зараз вже лютий, і здається, що ми не досягли цієї мети (виробити мільйон снарядів, — ред.). Але без цієї амбітної мети ми були б у гіршому становищі. Отже, по-перше, що добре, так це те, що виробництво боєприпасів в Європі потроїлося. Звичайно, цього недостатньо. Це також показало, що обороноздатність європейських країн значно відстає від того, якою вона має бути", — сказала Каллас.

За словами естонської прем'єрки, це чіткий сигнал для всіх, що треба робити більше.

"І саме тому я також виступаю за те, щоб кожен союзник, принаймні в НАТО, виділяв на оборону 2% ВВП", — сказала вона.

Каллас також зупинилася на питанні санкцій проти Росії та їх обходу, оскільки за неофіційною статистикою, імпорт мікрочипів до Росії збільшився.

"І з тих 20 компаній, які постачають ці мікрочипи, 15 — це західні компанії. І з цих 15 — три європейські компанії. То я думаю, що це те, що ми повинні дійсно визнати і щось з цим робити. Тому що якщо компанії думають, що, знаєте, ми отримаємо від цього вигоду і це не має значення, то насправді це має значення. Якщо кожен зробить свій внесок, то переломний момент для війни буде набагато ближче, ніж коли кожен намагатиметься обійти і отримати власну вигоду від неї", — сказала вона.

Що відомо про постачання Україні боєприпасів

8 березня 2023 року під час зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі Боррель представив три пропозиції щодо постачання боєприпасів Україні. На цій же неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС, тодішній глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що Україні потрібен мільйон артилерійських снарядів, на закупівлю яких знадобиться чотири мільярди євро.

14 березня Рада ЄС збільшила фінансову стелю для Європейського фонду миру, з якого виділяються кошти для закупівлі зброї Україні. Йдеться 7,979 млрд євро до 2027 року, що має забезпечити покриття додаткових фінансових потреб. 15 лютого уряд США уклав оборонний контракт на суму понад 500 млн доларів на виробництво артилерійських боєприпасів для української армії. Канцлер ФРН Олаф Шольц також повідомив, що Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для підтримки України.

20 березня міністри оборони та закордонних справ Євросоюзу погодили план спільної закупівлі боєприпасів, який передбачає постачання Україні мільйона снарядів.

23 березня лідери країн Європейського союзу схвалили спільну закупівлю боєприпасів для України, а також домовилися про постачання ракет, якщо буде потрібно.