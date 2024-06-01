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Італія тимчасово відновить прикордонний контроль. Яка причина
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Італія тимчасово відновить прикордонний контроль. Яка причина

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Італія тимчасово відновить прикордонний контроль з 5 червня
Водії у черзі на словенсько-італійському прикордонному переході зі словенського боку кордону в Новій Гориці, 25 жовтня 2023 року . Getty Images/AFP/Jure Makovec

Італія з 5 червня тимчасово відновить прикордонний контроль на тлі проведення саміту G7, який має відбутися з 13 по 15 червня.

Про це у п’ятницю, 31 травня, повідомило міністерство внутрішніх справ Італії, передає ANSA.

"Національні сухопутні, морські та повітряні кордони, згідно з усталеною практикою держав з приводу подібних подій, будуть тимчасово піддані контролю", — йдеться в повідомленні.

Призупинення звичайного режиму свободи пересування в межах Шенгенської зони активують відповідно до статей 25 і 27 Регламенту ЄС 2016/399 від 9 березня 2016 року.

Зазначається, що повторне запровадження прикордонного контролю відбудеться з 14:00 5 червня до 14:00 18 червня 2024 року.

Саміт лідерів G7 в Апулії проходитиме 13-15 червня.

1 січня Італія розпочала головування у Групі семи (G7), змінивши в цій ролі Японію.

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