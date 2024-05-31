Європейський Союз 31 травня запровадив санкції проти ще 9 фізичних та юридичних осіб Північної Кореї та Росії. Вони причетні до діяльності КНДР, що пов'язана з незаконними програмами озброєнь та підтримкою війни проти України.

Про це йдеться на сайті Євроради.

Рада ЄС запровадила санкції проти ще шести фізичних та трьох юридичних осіб. Одна людина та одна фірма — з Росії, решта — з Північної Кореї:

Сонґ Рім, керівник відділу розвитку ІТ у Biryugang Overseas Technology Cooperation Company, яка безпосередньо пов'язана з "Торговою корпорацією Хапджанган", що підпорядковується Міністерству ракетної промисловості КНДР;

Кім Чол Сок — керував готелями, казино, ресторанами та барами в Камбоджі станом на середину 2020 року, а також мав бізнес-діяльність у сфері туризму та дорогоцінних металів. Завдяки своїй незаконній діяльності в Камбоджі він залучає іноземну валюту, працюючи в Головному розвідувальному бюро;

Рім Йонґ Хьок, заступник представника Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) у Сирії, яка є основним експортером товарів і обладнання, пов’язаних із балістичними ракетами та звичайними озброєннями з КНДР. Компанія під санкціями ООН;

Кім Кьон Нам, представник Банку зовнішньої торгівлі (FTB), головного валютного банку КНДР;

Ан Се-Хо — дипломат, який раніше був першим секретарем посольства КНДР у Конакрі (Гвінея). Він був головним координатором будівництва заводу з виробництва боєприпасів у Малі;

Олег Миколайович Кожем’яко — як губернатор Приморського краю РФ сприяв візиту Кім Чен Ина до Росії у вересні 2023 року та обходу санкцій для КНДР;

Korea Namgang Trading Corporation (NTC) — бере участь у логістичному циклі робітників-експатріантів і займається оформленням віз, паспортів та виїздом персоналу КНДР для роботи за кордоном. Потім ті переказують кошти назад до Північної Кореї;

Hapjanggang Trading Corporation, що підпорядковується Міністерству ракетної промисловості КНДР;

"Східна стивідорна компанія" ("Восточная стивидорная компания"), що працює в порту Восточний — російський постачальник вантажних послуг.

Санкції запровадили через те, що КНДР надає військову підтримку Росії на війні проти України, а також бо Північна Корея ухиляється від санкцій ООН, що може призвести до отримання коштів для її незаконних ядерної та балістичної програм.

Особам з нового списку заморозять активи, а також заборонено надання коштів або економічних ресурсів прямо чи опосередковано. Крім того, їм заборонять в'їзд до Європейського Союзу.

Що відомо про санкції проти КНДР

Радбез ООН запровадив санкції після першого випробувального ядерного вибуху КНДР у 2006 році та посилювала їх у цілому 10 резолюціях, прагнучи — поки що без успіху — скоротити фінансування та стримати її ядерну програму та програму балістичних ракет.

Остання резолюція про санкції була прийнята РБ ООН в грудні 2017 року. Китай і Росія наклали вето на резолюцію, запропоновану США в травні 2022 року, яка передбачала введення нових санкцій через серію запусків міжконтинентальних балістичних ракет.

Рада Безпеки створила комітет для моніторингу санкцій, а мандат групи експертів з розслідування порушень було продовжено на 14 років.

17 березня США та Південна Корея створили нову робочу групу, яка має на меті перешкодити КНДР закуповувати незаконну нафту з Росії. Представники країн заявили, що нафта є важливим ресурсом для ядерних та ракетних розробок та військової могутності Північної Кореї. Згідно з обмеженнями РБ ООН щодо ядерної зброї та ракетних програм Північної Кореї, Пхеньян має право імпортувати 4 мільйони барелів нафти та 500 000 барелів нафтопродуктів на рік.

Група експертів ООН, яка стежить за виконанням санкцій, заявила цього місяця, що танкери під прапором Північної Кореї могли доставити понад 1,5 мільйона барелів нафтопродуктів у період з 1 січня по 15 вересня минулого року.

Крім того, експерти заявили, що розслідують 58 імовірних кібератак Північної Кореї в період з 2017 по 2023 рік, які принесли їй 3 млрд доларів на подальший розвиток програми створення ядерної зброї.

Експерти також заявили, що Північна Корея продовжує нехтувати санкціями, в тому числі шляхом подальшого розвитку своєї ядерної зброї та виробництва матеріалів, що розщеплюються, — ключових інгредієнтів зброї. Також продовжується імпорт продуктів нафтопереробки всупереч рішенням ради.