ЄС ввів санкції проти Ірану через передачу РФ дронів

Рада Європейського союзу запровадила нові санкції проти 6 фізичних та 3 юридичних осіб з Ірану через передачу безпілотників Росії для війни проти України, а також через постачання дронів і ракет терористичним організаціям на Близькому Сході й в регіоні Червоного моря.

Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

До санкційного списку потрапили міністр оборони Ірану Мохаммад-Реза Гараї Аштіані, командувач сил "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції та керівник Організації іранської авіаційної промисловості Афшин Хаджі Фард.

Обмеження також ввели проти трьох іранських юридичних осіб:

структури збройних сил Ірану, відповідальної за розгортання дронів,

іранського постачальника компонентів для безпілотників

військово-морського флоту Корпусу вартових ісламської революції.

Проти цих осіб буде застосовано заморожування активів і заборону на в'їзд до ЄС. Крім того, забороняється надання коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, фізичним чи юридичним особам, організаціям або органам, включеним до переліку, або на їхню користь.

Раніше 31 травня ЄС запровадив санкції проти ще 9 фізичних та юридичних осіб Північної Кореї та Росії. Вони причетні до діяльності КНДР, що пов'язана з незаконними програмами озброєнь та підтримкою війни проти України.