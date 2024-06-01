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G7 та ЄС обговорюють санкції проти банків, які допомагають Росії обходити санкції
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G7 та ЄС обговорюють санкції проти банків, які допомагають Росії обходити санкції

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Центральний банк Росії
Центральний банк Росії. AP/Alexander Zemlianichenko

Країни Групи семи (G7) та Європейський Союз (ЄС) обговорюють запровадження санкцій проти банків третіх країн, які допомагають обходити санкції фінансовій системі Росії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

За інформацією видання, деякі союзники розглядають заходи, спрямовані на кредиторів третіх країн, які використовують систему обміну фінансовими повідомленнями Банку Росії, що є російським аналогом SWIFT. Це хочуть запровадити через їх допомогу Росії обходити санкції, які запровадили у 2022 році.

Ці обговорення почалися напередодні зустрічі G-7 в Італії. Глави урядів мають намір узгодити набір заходів для кращого виконання санкцій, накладених на Росію.

Група семи давно поставила своїм пріоритетом зупинити Росію в отриманні ключових технологій, які використовуються у зброї або необхідні для її виробництва. Але Москві вдалося обійти багато з цих обмежень, імпортуючи заборонені товари через треті країни, такі як: Китай, Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати та країни Центральної Азії.

Нещодавно російський центральний банк назвав ризиком розширення обмежень і тиск на так звані дружні країни.

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