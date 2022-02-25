Українські військові відбили наступ росіян на Чернігів та захопили трофеї

На чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ. Про це 25 лютого повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівки. Ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян", — повідомив Залужний.

ФОТО: Валерій Залужний Так виглядає "трофей"

ФОТО: Валерій Залужний Так виглядає "трофей"

Що відомо