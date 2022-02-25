Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження в країні загальної мобілізації через початок повномасштабної війни з Росією.
Документ оприлюднений на сайті голови держави.
Відповідно до указу, мобілізація буде проводитися протягом 90 діб із дня набрання чинності документа.
Мобілізація буде проводитися на території: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської. Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та міста Києва.
Як зазначається в документі, призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб військових формувань буде здійснюватися в обсягах, визначених мобілізаційними планами.
Генштабу ЗСУ доручено визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки в межах загального строку мобілізації. Водночас Кабміну доручено забезпечити фінансування та вжити інших заходів, пов'язаних з оголошенням та проведенням загальної мобілізації.
Що передувало
Через вторгнення Росії в Україну на позачерговому засіданні Верховна рада запровадила воєнний стан через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Умови для введення такого режиму прописані в Законі України "Про правовий режим воєнного стану".
Згідно з цим законом, у період воєнного стану в країні можуть оголосити загальну або часткову мобілізацію. Терміни та обсяги визначає президент України. Тож очільник держави скористався цим правом і вніс до Верховної Ради відповідний указ.
Раніше, 22 лютого, Зеленський підписав указ про призов резервістів в особливий період. Він уточнив, що йдеться про оперативний резерв — до нього зокрема належать військовослужбовці, які звільнилися з військової служби.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що станом на вечір 24 лютого тривають важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від Києва та на півдні України. Також РФ готує нову хвилю атак, в тому числі з повітряним десантом.
- 24 лютого США та Велика Британія запровадили додаткові санкції проти РФ. Також додаткові антиросійські санкції погодила Європейська рада.
- За даними Генштабу ЗСУ, Росія закинула в Україну понад 60 батальйонних тактичних груп з метою блокування Києва і створення сухопутного коридору до окупованого Криму.
- Ввечері 24 лютого президент Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС запровадити потужні економічні та фінансові санкції проти РФ.
- В ОБСЄ повідомили про термінову евакуацію з України усіх міжнародних співробітників.
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