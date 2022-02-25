Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження в країні загальної мобілізації через початок повномасштабної війни з Росією.

Документ оприлюднений на сайті голови держави.

Відповідно до указу, мобілізація буде проводитися протягом 90 діб із дня набрання чинності документа.

Мобілізація буде проводитися на території: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської. Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та міста Києва.

Як зазначається в документі, призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб військових формувань буде здійснюватися в обсягах, визначених мобілізаційними планами.

Генштабу ЗСУ доручено визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки в межах загального строку мобілізації. Водночас Кабміну доручено забезпечити фінансування та вжити інших заходів, пов'язаних з оголошенням та проведенням загальної мобілізації.

Що передувало

Через вторгнення Росії в Україну на позачерговому засіданні Верховна рада запровадила воєнний стан через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Умови для введення такого режиму прописані в Законі України "Про правовий режим воєнного стану".

Згідно з цим законом, у період воєнного стану в країні можуть оголосити загальну або часткову мобілізацію. Терміни та обсяги визначає президент України. Тож очільник держави скористався цим правом і вніс до Верховної Ради відповідний указ.

Раніше, 22 лютого, Зеленський підписав указ про призов резервістів в особливий період. Він уточнив, що йдеться про оперативний резерв — до нього зокрема належать військовослужбовці, які звільнилися з військової служби.

Що відомо

Читайте також

Військове вторгнення Росії. Останні новини

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу