Байден: "Народ України зазнав неспровокованої атаки військ Росії"

Президент США Джо Байден заявив, що "народ України зазнав неспровокованої та необґрунтованої атаки військових сил Росії". Про це повідомляє Білий дім.

"Президент Путін обрав навмисну ​​війну, яка призведе до катастрофічних втрат і людських страждань. Тільки Росія несе відповідальність за загибель і руйнування, які принесе цей напад, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери дадуть єдину і рішучу відповідь", — заявив Байден.

Американський президент додав, що буде спостерігати за ситуацію, 25 лютого зустрінеться з лідерами держав "Великої сімки", після чого оголосить про подальші кроки Вашингтона та союзників.

"Ми також узгоджуватимемо дії з нашими союзниками по НАТО, щоб забезпечити сильну й об’єднану відповідь, яка стримує будь-яку агресію проти Альянсу. Сьогодні ввечері ми з Джилл (дружина Байдена — ред.) молимося за хоробрих і гордих людей України", — зазначив президент США.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Путін заявив, що Росія проведе військову операцію в Україні на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.

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Що відомо

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.

Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міноборони РФ "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас. Техніку в Донецьку зафіксували вже під час виступу Путіна.

Раніше Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Загострення на Донбасі почалось 17 лютого – бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. У Міноборони, Генштабі та МЗС України наголошують, що українська армія не веде наступальних дій та закликають не довіряти пропаганді РФ та перевіряти інформацію.

18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили почали евакуацію людей та закликали жителів окупованих територій виїхати до РФ. Водночас чоловіків 18-55 років з окупованих територій не випускають через примусову мобілізацію.

22 лютого президент США Джо Байден оголосив про запровадження санкцій проти РФ через визнання нею так званих "Л/ДНР". Обмеження стосуються російського суверенного боргу, двох банківських установ та представників російських еліт та їхніх сімей. 23 лютого США запровадили санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2". У Росії пообіцяли відреагувати на обмеження "вивірено і відчутно, не обов'язково симетрично".

Окремо санкції запровадили Велика Британія, Японія, Австралія та Канада.

З 24 лютого в Україні — надзвичайний стан.