В Україні у середу, 23 лютого, відповідно до підписаного 22 лютого президентом Володимиром Зеленським наказу про призов резервістів на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, розпочинається призов резервістів. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ Збройних Сил України.

Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери так і рядовий, сержантський склад. Максимальний термін служби — один рік, пояснили у Сухопутних військах ЗСУ.

Де саме резервісти служитимуть

Резервісти оперативного резерву проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві.

Якщо, приміром, під час попередньої служби військовослужбовець був водієм-механіком у військовій частині А0000, призиватимуть його в цю ж частину, на цю ж військово облікову спеціальність.

За призваними резервістами, згідно українському законодавству, зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітна плата.

Які дії резервістів

Відповідно до наказу президента, резервісти оперативного резерву мають самостійно з’явитись у свої військові частини або територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку для явки у свій ТЦК.

Якщо резервіст з тих чи інших причин, передбачених законом не може бути призваним, йому необхідно особисто надати документи, які це підтверджують.

За неявку чи ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність.

Хто такі резервісти

Резервісти оперативного резерву — це військовослужбовці, які звільняються зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, та набули певної військової облікової спеціальності.

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Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку” дозволяє протягом доби призвати резервістів на військову службу в особливий період без оголошення мобілізації. Право оголосити про такий призов має президент України — Верховний головнокомандувач ЗСУ.

Що відомо

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