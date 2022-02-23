В Україні у середу, 23 лютого, відповідно до підписаного 22 лютого президентом Володимиром Зеленським наказу про призов резервістів на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, розпочинається призов резервістів. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ Збройних Сил України.
Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери так і рядовий, сержантський склад. Максимальний термін служби — один рік, пояснили у Сухопутних військах ЗСУ.
Де саме резервісти служитимуть
Резервісти оперативного резерву проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві.
Якщо, приміром, під час попередньої служби військовослужбовець був водієм-механіком у військовій частині А0000, призиватимуть його в цю ж частину, на цю ж військово облікову спеціальність.
За призваними резервістами, згідно українському законодавству, зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітна плата.
Які дії резервістів
Відповідно до наказу президента, резервісти оперативного резерву мають самостійно з’явитись у свої військові частини або територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку для явки у свій ТЦК.
Якщо резервіст з тих чи інших причин, передбачених законом не може бути призваним, йому необхідно особисто надати документи, які це підтверджують.
За неявку чи ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність.
Хто такі резервісти
Резервісти оперативного резерву — це військовослужбовці, які звільняються зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, та набули певної військової облікової спеціальності.
Читайте також: Зеленський підписав указ про призов резервістів в особливий період
Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку” дозволяє протягом доби призвати резервістів на військову службу в особливий період без оголошення мобілізації. Право оголосити про такий призов має президент України — Верховний головнокомандувач ЗСУ.
Що відомо
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
Читайте також
Загроза військового вторгнення Росії та що відбувається на Донбасі. Онлайн
"Потрібно мати бачення реінтеграції" — дипломати та правозахисники про рішення РФ щодо "Л/ДНР"
Підсумки Радбезу ООН: Україна узгоджує санкції країн проти Росії — МЗС
У "ДНР" і "ЛНР" оголосили евакуацію у РФ: що відбувається на Донбасі та що про це кажуть місцеві
Як потурбуватися про домашніх тварин в умовах ескалації. Розповідають зоозахисники
Мюнхенська безпекова конференція-2022. Головні тези про Україну
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!