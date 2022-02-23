Від 24 лютого українська енергосистема працюватиме в ізольованому режимі

Від 24 лютого енергосистема України працюватиме 3 днів в ізольованому режимі від енергосистем Росії, Білорусі. Вже сьогодні Україна не імпортує та не експортує електроенергію, згідно з даними "Укренерго".

Робота в ізольованому режимі передбачена в рамках майбутнього приєднання України до енергосистеми континентальної Європи (ENTSO-E).

Так, у разі успішного проходження апробаційного періоду на стійкість енергонезалежності Україна може стати частиною Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії. Вона об'єднує 43 операторів у 36 країнах Європи.

Що відомо

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