Україна у лютому проведе тест на енергонезалежність — міністерка економіки

У лютому Україна на три дні від'єднається від енергосистем Росії та Білорусі.

Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко під час Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові 11 лютого.

"Якщо ми добре пройдемо з вами цей тест, ми об'єднаємо нашу систему з енергосистемою Європейського союзу та приєднаємось до ENTSO-E", — повідомила Свириденко.

За її словами, нині 15 блоків атомних електростанцій в Україні працюють на 100% потужності, а на складах зберігається близько 1 млн тонн вугілля.

"10,7 мільярда метрів кубічних природного газу міститься у сховищах. Це більше, ніж середні запаси за останні п'ять років. Під кінець опалювального сезону у нас все одно у газосховищах буде залишатися щонайменше 7 мільярдів метрів кубічних природного газу. Це означає, що ми будемо його імпортувати, але імпортуватимемо менше", — стверджує Юлія Свириденко.

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