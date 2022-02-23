Австралія прогнозує повномасштабне вторгнення Росії протягом доби

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон вважає, що Росія може розпочати повномасштабне вторгнення в Україну протягом наступних 24 годин.

Про це повідомляє BBC.

"Росія перебуває на піку готовності до завершення повномасштабного вторгнення в Україну, і це, ймовірно, відбудеться протягом наступних 24 годин. Вже є повідомлення про обстріли та подібні речі, які можуть свідчити, що це вже почалося", — заявив посадовець.

Він також закликав ліберальні демократії об'єднатися, щоб протистояти авторитарним державам, "які прагнуть досягти свого".

Окрім того, Моррісон заявив, що Австралія запровадить антиросійській санкції.

"Ми протистоятимемо Росії разом з усіма нашими партнерами й усіма тими, хто вважає абсолютно неприйнятним, що Росія може вторгнутися до свого сусіда", — сказав він журналістам.

Санкції Австралії стосуватимуться банків, транспорту, енергетики, нафти, газу та телекомунікацій. За даними ЗМІ, об’єктом санкцій також стануть восьмеро росіян.

Раніше уряд Японії ухвалив рішення про запровадження санкцій через визнання Росією незалежності самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

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