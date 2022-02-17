Резніков підтримав легалізацію короткоствольної зброї для цивільних

Міністр оборони Олексій Резніков підтримує ідею легалізації короткоствольної вогнепальної зброї для самозахисту, однак вважає, що українці повинні мати право лише на зберігання, а не носіння зброї.

Про це урядовець заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

"Я давній прихильник легалізації зброї з кількох причин. Як юрист, я вважаю, що в принципі повинен бути закон, який регулює обіг зброї, його досі немає. Зброя повинна бути легалізована, описано, хто яку вогнепальну зброю повинен мати", — сказав він.

Резніков підкреслив, що підтримує лише право на зберігання такої зброї.

"Люди повинні мати право на зберігання — не носіння — короткого ствола. У багатьох країнах це є, і це підвищує безпеку громадянина, допомагає правоохоронним органам, зменшує злочинність, це точно", — заявив міністр.

На його думку, водночас бойова зброя для територіальної зброї повинна зберігатись у військових частинах.

"Що стосується сил територіальної оборони, то бойова зброя повинна зберігатися в збройових кімнатах у військових частинах, і в міру необхідності резервісти, які підписали контракт, будуть її отримувати для навчань або, не дай боже, при розгортанні сил", — підкреслив Резніков.

При цьому він вважає, що легалізація короткоствольної зброї підвищить обороноздатність України.

"Коли потенційні недоброзичливці знатимуть, що на руках в українців легально знаходиться якась кількість коротких стволів та іншої зброї, це додатковий фактор задуматися: яка ціна буде у цієї агресії", — підсумував міністр.

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