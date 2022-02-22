Як виїхати з окупованого Донбасу. Алгоритм від Мінреінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій опублікувало алгоритм дій для українців, які хочуть виїхати з окупованих районів Донецької та Луганської областей на підконтрольну українську територію.

Міністерство нагадує, що громадяни можуть звернутися на гарячі лінії служби цивільного захисту (залежно від області, де вони перебувають). Телефони для Донецької та Луганської областей працюють і на тимчасово окупованих територіях:

Луганська область — 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00;

Донецька область — 062-645-82-82, 050-347-90-70;

Харківська область — 057-700-30-90.

На гарячу лінію потрібно повідомити своє місцеперебування і уточнити, яка допомога потрібна. Чергові проінструктують, "як діяти, куди рухатися, якщо йдеться про самостійне прибуття до місця тимчасово надання житла, пункту харчування чи надання медичної допомоги", кажуть у Мінреінтеграції.

Крім того, міністерство нагадує контакти неурядових організацій, які надають допомогу внутрішньо переміщеним людям:

«Восток SOS» . Основні контакти із загальних питань: (068) 220 43 37, (095) 397 98 48, (093) 923 14 86 Також можна заповнити онлайн-форму на отримання допомоги.

. Основні контакти із загальних питань: Також можна заповнити на отримання допомоги. «Донбас SOS» надає інформаційну і юридичну допомогу ВПО і цивільному населенню на непідконтрольних територіях. Гаряча лінія: 0 800 309 110;

надає ВПО і цивільному населенню на непідконтрольних територіях. «Право на захист» Офіси є у Сєвєродонецьку, Слов’янську, Бахмуті, Маріуполі, Кураховому, Дніпрі, Запоріжжі та Харкові. Гаряча лінія для допомоги ВПО: (099) 507 50 90, (068) 507 50 90, (093) 507 50 90;

Офіси є у Сєвєродонецьку, Слов’янську, Бахмуті, Маріуполі, Кураховому, Дніпрі, Запоріжжі та Харкові. Гуманітарна місія «Проліска» допомагає з речами першої потреби, юридичні консультації. Гаряча лінія: 0932022232;

допомагає з речами першої потреби, юридичні консультації. «Данська рада з питань біженців» допомагає в гуманітарних питаннях, пов'язаних з перетином лінії розмежування. Контактний центр безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103;

допомагає в гуманітарних питаннях, пов'язаних з перетином лінії розмежування. «Червоний хрест» в Україні — допомагають ВПО. Контакти: Луганська обл. – 050 267 43 57; Донецька обл. — 050 450 69 90, 062 646 03 33.

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