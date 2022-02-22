Як виїхати з окупованого Донбасу. Алгоритм від Мінреінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій опублікувало алгоритм дій для українців, які хочуть виїхати з окупованих районів Донецької та Луганської областей на підконтрольну українську територію.
Міністерство нагадує, що громадяни можуть звернутися на гарячі лінії служби цивільного захисту (залежно від області, де вони перебувають). Телефони для Донецької та Луганської областей працюють і на тимчасово окупованих територіях:
- Луганська область — 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00;
- Донецька область — 062-645-82-82, 050-347-90-70;
- Харківська область — 057-700-30-90.
На гарячу лінію потрібно повідомити своє місцеперебування і уточнити, яка допомога потрібна. Чергові проінструктують, "як діяти, куди рухатися, якщо йдеться про самостійне прибуття до місця тимчасово надання житла, пункту харчування чи надання медичної допомоги", кажуть у Мінреінтеграції.
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Крім того, міністерство нагадує контакти неурядових організацій, які надають допомогу внутрішньо переміщеним людям:
- «Восток SOS». Основні контакти із загальних питань: (068) 220 43 37, (095) 397 98 48, (093) 923 14 86 Також можна заповнити онлайн-форму на отримання допомоги.
- «Донбас SOS» надає інформаційну і юридичну допомогу ВПО і цивільному населенню на непідконтрольних територіях. Гаряча лінія: 0 800 309 110;
- «Право на захист» Офіси є у Сєвєродонецьку, Слов’янську, Бахмуті, Маріуполі, Кураховому, Дніпрі, Запоріжжі та Харкові. Гаряча лінія для допомоги ВПО: (099) 507 50 90, (068) 507 50 90, (093) 507 50 90;
- Гуманітарна місія «Проліска» допомагає з речами першої потреби, юридичні консультації. Гаряча лінія: 0932022232;
- «Данська рада з питань біженців» допомагає в гуманітарних питаннях, пов'язаних з перетином лінії розмежування. Контактний центр безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103;
- «Червоний хрест» в Україні — допомагають ВПО. Контакти: Луганська обл. – 050 267 43 57; Донецька обл. — 050 450 69 90, 062 646 03 33.
Що відомо
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
- Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.
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