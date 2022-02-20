Україна може забезпечити людей всім необхідним, які захочуть виїхати з ОРДЛО на підконтрольну українському урядові територію. Але РФ має надати гарантії безпеки.

Про це 19 лютого заявила міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу у Краматорську.

"Щодо гуманітарних коридорів та евакуації людей з ТОТ: ми маємо таку можливість і ми можемо її забезпечити. Проте є одне але — це гарантії безпеки. Росія має надати гарантії безпеки, щоб такі коридори не були використані нею з метою провокації, не були обстріляні і щоб не постраждало місцеве населення", — сказала Верещук.

За її словами, зараз у Донецькій та Луганській областях працює "гаряча лінія", куди люди можуть зателефонувати та отримати необхідну інформацію та допомогу.

Ми готові взяти на себе відповідальність і забезпечити всім необхідним — житлом, їжею, медикаментами — усім, що потрібно буде людям, які захочуть залишити територію ОРДЛО", — сказала вона.

Що відомо

Телефон "гарячої лінії" Донецької ОДА: 0-800-507-506 (дзвінки безкоштовні)

Телефон "гарячої лінії" Луганської ОДА: 0 800-505-107 (дзвінки безкоштовні)

Генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський вважає, що рішення ватажків ОРДЛО щодо евакуації людей на російську територію є незаконним.

18 лютого ватажки "Л/ДНР" заявили, що починають масову евакуацію та закликали жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

18 лютого віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців окупованого Донбасу знайти можливість перетнути контрольні пункти на лінії розмежування, аби потрапити на підконтрольну Україні територію.

19 лютого голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай повідомив, що для створення гуманітарного коридору для евакуації людей з окупованого Донбасу на підконтрольну Україні територію потрібна згода Тристоронньої контактної групи.

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що мешканці окупованого Донбасу не бачать приводів для евакуації та не хочуть полишати свої домівки – самі жителі знаходяться у паніці на тлі повідомлень окупантів про виїзд у Росію.

Станом на 20 годину 19 лютого, з боку бойовиків зафіксовано 101 порушення, 88 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber