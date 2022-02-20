Україна може забезпечити людей всім необхідним, які захочуть виїхати з ОРДЛО на підконтрольну українському урядові територію. Але РФ має надати гарантії безпеки.
Про це 19 лютого заявила міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу у Краматорську.
"Щодо гуманітарних коридорів та евакуації людей з ТОТ: ми маємо таку можливість і ми можемо її забезпечити. Проте є одне але — це гарантії безпеки. Росія має надати гарантії безпеки, щоб такі коридори не були використані нею з метою провокації, не були обстріляні і щоб не постраждало місцеве населення", — сказала Верещук.
За її словами, зараз у Донецькій та Луганській областях працює "гаряча лінія", куди люди можуть зателефонувати та отримати необхідну інформацію та допомогу.
Ми готові взяти на себе відповідальність і забезпечити всім необхідним — житлом, їжею, медикаментами — усім, що потрібно буде людям, які захочуть залишити територію ОРДЛО", — сказала вона.
Що відомо
Телефон "гарячої лінії" Донецької ОДА: 0-800-507-506 (дзвінки безкоштовні)
Телефон "гарячої лінії" Луганської ОДА: 0 800-505-107 (дзвінки безкоштовні)
- Генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський вважає, що рішення ватажків ОРДЛО щодо евакуації людей на російську територію є незаконним.
- 18 лютого ватажки "Л/ДНР" заявили, що починають масову евакуацію та закликали жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.
- 18 лютого віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців окупованого Донбасу знайти можливість перетнути контрольні пункти на лінії розмежування, аби потрапити на підконтрольну Україні територію.
- 19 лютого голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай повідомив, що для створення гуманітарного коридору для евакуації людей з окупованого Донбасу на підконтрольну Україні територію потрібна згода Тристоронньої контактної групи.
- Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що мешканці окупованого Донбасу не бачать приводів для евакуації та не хочуть полишати свої домівки – самі жителі знаходяться у паніці на тлі повідомлень окупантів про виїзд у Росію.
- Станом на 20 годину 19 лютого, з боку бойовиків зафіксовано 101 порушення, 88 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.